Στο Ρέθυμνο σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας – Επίσκεψη στον μαρτυρικό Αβδελλά και εκδηλώσεις για τα 160 χρόνια από το Αρκάδι

Στην Κρήτη βρίσκεται το επίκεντρο των σημερινών προεδρικών εκδηλώσεων, καθώς ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας έχει προγραμματίσει διήμερη επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, ο Πρόεδρος θα επισκεφθεί το μαρτυρικό χωριό Αβδελλάς του Δήμου Μυλοποτάμου και θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη 160ή επέτειο του Ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Η επίσκεψη συνδέεται με δύο σημαντικές ιστορικές αναφορές: τις θυσίες των κατοίκων της Κρήτης κατά τη γερμανική κατοχή και την Κρητική Επανάσταση του 1866.

Στον μαρτυρικό Αβδελλά η πρώτη επίσκεψη

Για σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Αβδελλά του Δήμου Μυλοποτάμου.

Στις 12:00 το μεσημέρι προβλέπεται τελετή μνήμης για τους κατοίκους του χωριού που εκτελέστηκαν στον Γουρνόλακκο από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στις 3 και 5 Σεπτεμβρίου 1943.

Η τελετή αποτελεί φόρο τιμής στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου.

Ανακήρυξη σε επίτιμο δημότη Μυλοποτάμου

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 12:45 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελιδονίου.

Κατά τη διάρκειά της προβλέπεται η ανακήρυξη του Κωνσταντίνου Τασούλα σε επίτιμο δημότη του Δήμου Μυλοποτάμου.

Η τελετή εντάσσεται στις επίσημες εκδηλώσεις υποδοχής του Προέδρου της Δημοκρατίας στην περιοχή.

Την Κυριακή οι εκδηλώσεις στο Αρκάδι

Η προεδρική επίσκεψη συνεχίζεται αύριο, Κυριακή 8 Νοεμβρίου.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το Ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Η ιστορική επέτειος αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ημερομηνίες για την Κρήτη και τιμάται κάθε χρόνο με θρησκευτικές και πολιτειακές εκδηλώσεις.

Η ιστορική σημασία του Αρκαδίου

Το Ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου, στις 9 Νοεμβρίου 1866, αποτέλεσε κορυφαία στιγμή της Κρητικής Επανάστασης.

Η πολιορκία της μονής και η δραματική κατάληξή της προκάλεσαν διεθνή συγκίνηση και συνέβαλαν στην ανάδειξη του Κρητικού Ζητήματος.

Η συμπλήρωση 160 χρόνων προσφέρει την ευκαιρία να αναδειχθεί εκ νέου η ιστορική σημασία των γεγονότων και ο συμβολισμός τους για την Κρήτη.

Μια επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό χαρακτήρα

Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στον Μυλοπόταμο και στο Αρκάδι συνδέει την επίσημη πολιτειακή εκπροσώπηση με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης.

Από τους εκτελεσθέντες του Γουρνόλακκου έως τους υπερασπιστές του Αρκαδίου, οι εκδηλώσεις τιμούν διαφορετικές ιστορικές περιόδους που έχουν αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην κοινωνία της Κρήτης.

Το πρόγραμμα περιγράφει τις προγραμματισμένες παρουσίες και τελετές. Η πραγματοποίησή τους και τυχόν δηλώσεις του Προέδρου θα πρέπει να αποτυπωθούν σε νεότερο ρεπορτάζ μετά την ολοκλήρωσή τους.