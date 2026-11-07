Συναγερμός στην Κρήτη για δηλητηριάσεις από άγρια μανιτάρια – Σοβαρό περιστατικό στη Βιάννο

Έντονη ανησυχία προκαλούν στην Κρήτη τα περιστατικά δηλητηρίασης από άγρια μανιτάρια, μετά τις πληροφορίες για αρκετούς πολίτες που χρειάστηκαν ιατρική αντιμετώπιση στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 6ης Νοεμβρίου, επτά περιστατικά συνδέθηκαν με κατανάλωση άγριων μανιταριών μέσα σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας.

Νεότερο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, παρουσιάζει πρόσθετα στοιχεία για σοβαρό περιστατικό στην περιοχή της Βιάννου, με έναν 64χρονο να αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρή ηπατική επιπλοκή.

Τέσσερα άτομα κατανάλωσαν μανιτάρια στη Βιάννο

Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα, τέσσερα άτομα συμμετείχαν σε τραπέζι στην περιοχή της Βιάννου, κατά το οποίο καταναλώθηκαν άγρια μανιτάρια.

Πρόκειται για τον 64χρονο, τη σύζυγό του, τον πεθερό του και έναν φίλο τους.

Μετά την κατανάλωση, οι τέσσερις παρουσίασαν συμπτώματα που οδήγησαν στην αναζήτηση ιατρικής βοήθειας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σοβαρότερη επιπλοκή παρουσιάστηκε στον 64χρονο.

Ανησυχία για την ηπατική λειτουργία

Το σημερινό ρεπορτάζ αναφέρει ότι η κατάσταση του 64χρονου είναι ιδιαίτερα σοβαρή, με πιθανότητα να χρειαστεί μεταμόσχευση ήπατος.

Η αναφορά αυτή βασίζεται στις δημοσιευμένες πληροφορίες και δεν αποτελεί επίσημη ιατρική ανακοίνωση για την οριστική θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς.

Η σοβαρή ηπατική βλάβη αποτελεί γνωστή επιπλοκή ορισμένων τοξικών ειδών μανιταριών.

Ανάλογα με την τοξίνη, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν με καθυστέρηση, ενώ η προσωρινή υποχώρησή τους δεν αποκλείει την εξέλιξη της δηλητηρίασης.

Περιστατικό και στο Βενιζέλειο

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, καταγράφηκε επίσης περιστατικό ανθρώπου που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα στο Βενιζέλειο μετά από κατανάλωση άγριου μανιταριού σε καφενείο.

Παράλληλα, προηγούμενη ενημέρωση έκανε λόγο για περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν τόσο στο ΠΑΓΝΗ όσο και στο Βενιζέλειο.

Τα δημοσιεύματα παρουσιάζουν επιμέρους ομάδες ασθενών και διαφορετικά χρονικά σημεία καταγραφής. Επομένως, δεν είναι ασφαλές να αθροιστούν οι αριθμοί τους ως ξεχωριστά περιστατικά χωρίς επίσημη ενιαία επιδημιολογική ενημέρωση.

Γιατί είναι τόσο επικίνδυνα τα άγρια μανιτάρια

Ορισμένα δηλητηριώδη μανιτάρια μοιάζουν εξωτερικά με βρώσιμα είδη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και έμπειρους συλλέκτες σε λανθασμένη αναγνώριση.

Η εμφάνιση, η μυρωδιά, η γεύση ή το γεγονός ότι ένα είδος έχει καταναλωθεί στο παρελθόν δεν αποτελούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Επιπλέον, το μαγείρεμα δεν εξουδετερώνει όλες τις επικίνδυνες τοξίνες.

Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση ύποπτης κατανάλωσης

Όποιος έχει καταναλώσει άγρια μανιτάρια και εμφανίσει ναυτία, εμετούς, διάρροια, κοιλιακό πόνο ή άλλα συμπτώματα πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια.

Δεν πρέπει να περιμένει να επιδεινωθούν τα συμπτώματα, ούτε να βασίζεται σε αυτοσχέδιες μεθόδους αντιμετώπισης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να ενημερώσει τους γιατρούς για τον χρόνο κατανάλωσης και, εφόσον υπάρχει, να διατηρήσει δείγμα από το μανιτάρι ή το φαγητό για πιθανή εξέταση.

Ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης

Τα περιστατικά στο Ηράκλειο υπενθυμίζουν ότι η συλλογή μανιταριών από τη φύση απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ακίνδυνη δραστηριότητα.

Η ασφαλέστερη επιλογή για το ευρύ κοινό είναι η κατανάλωση μανιταριών από ελεγχόμενες εμπορικές πηγές.