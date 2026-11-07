Γούρνες Ηρακλείου: Στον όμιλο Sani/Ikos η πρώην αμερικανική βάση έναντι 72,5 εκατ. ευρώ – Σχέδιο για resort 600 δωματίων

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Ο ξενοδοχειακός όμιλος Sani/Ikos αγόρασε την παραθαλάσσια έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου αντί 72,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ακίνητο έχει επιφάνεια περίπου 346.000 τετραγωνικών μέτρων και ανήκει στην εταιρεία ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε.

Οι νέοι ιδιοκτήτες σχεδιάζουν την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος με περίπου 600 δωμάτια, υπό το εμπορικό σήμα Ikos Resorts.

Η επένδυση βρίσκεται σε στάδιο αδειοδότησης και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι κατασκευές. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Μια σημαντική επιχειρηματική συμφωνία για τον τουριστικό χάρτη της Κρήτης ολοκληρώθηκε στις Γούρνες Ηρακλείου, με τον ξενοδοχειακό όμιλο Sani/Ikos να αποκτά την εταιρεία που κατέχει την έκταση της πρώην αμερικανικής βάσης, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 72,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής ανακοινώθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026 από τη DIMAND, ενώ σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου, δημοσιοποιούνται περισσότερα στοιχεία για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις προοπτικές αξιοποίησης του ακινήτου.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες εκτάσεις του βόρειου Ηρακλείου, η οποία βρίσκεται στον Δήμο Χερσονήσου και έχει συνολική επιφάνεια περίπου 346.000 τετραγωνικών μέτρων.

Πώς ολοκληρώθηκε η συμφωνία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της DIMAND, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω της θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η οποία μεταβίβασε στην IKOS LUXCO S.À.R.L. το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε.

Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ιδιοκτήτρια της παραθαλάσσιας έκτασης.

Το τίμημα υπολογίστηκε με βάση την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ενώ περίπου 39,9 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στην αποπληρωμή ομολογιακού δανείου.

Επομένως, τα 72,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη συμφωνία εξαγοράς και δεν αποτελούν τον συνολικό προϋπολογισμό κατασκευής της μελλοντικής τουριστικής επένδυσης.

Το σχέδιο για νέο πολυτελές θέρετρο

Ο όμιλος Sani/Ikos σχεδιάζει την ανάπτυξη ξενοδοχειακού συγκροτήματος υπό το εμπορικό σήμα Ikos Resorts.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει δυναμικότητα περίπου 600 δωματίων, σουιτών και βιλών.

Η έκταση διαθέτει παραθαλάσσιο χαρακτήρα και σημαντικές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, σε μία περιοχή με ήδη ισχυρή σύνδεση με την τουριστική οικονομία του Ηρακλείου.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της εξαγοράς δεν σημαίνει ότι έχει εκδοθεί το σύνολο των απαραίτητων αδειών ούτε ότι έχει ξεκινήσει η κατασκευή.

Το επόμενο βήμα είναι η αδειοδότηση

Η DIMAND και ο νέος ιδιοκτήτης βρίσκονται σε συζητήσεις για τη συνέχιση της διαδικασίας αδειοδοτικής ωρίμανσης του ακινήτου.

Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς θα καθορίσει τους τελικούς όρους ανάπτυξης, τις απαιτούμενες εγκρίσεις και τη δυνατότητα υλοποίησης του σχεδίου.

Για την τοπική κοινωνία, ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι υποδομές πρόσβασης, οι κυκλοφοριακές ανάγκες, η διαχείριση των υδάτινων πόρων και οι απαιτήσεις που μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία μιας μεγάλης ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Πιθανές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία

Η ανάπτυξη ενός μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος μπορεί να δημιουργήσει ανάγκες για νέες θέσεις εργασίας, συνεργασίες με τοπικές επιχειρήσεις και αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών.

Το πραγματικό οικονομικό αποτύπωμα, ωστόσο, θα εξαρτηθεί από το τελικό επενδυτικό σχέδιο, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τη μορφή λειτουργίας του συγκροτήματος.

Οι εκτιμήσεις για την επένδυση δεν πρέπει να συγχέονται με οριστικές δεσμεύσεις ως προς τον αριθμό των εργαζομένων ή την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας.

Μια νέα περίοδος για την πρώην αμερικανική βάση

Η παραθαλάσσια έκταση στις Γούρνες απασχολεί εδώ και χρόνια τη συζήτηση για την αξιοποίηση μεγάλων ακινήτων στην Κρήτη.

Η μεταβίβασή της σε έναν διεθνώς δραστήριο ξενοδοχειακό όμιλο αποτελεί σημαντικό επιχειρηματικό γεγονός.

Το επόμενο ζητούμενο είναι να αποσαφηνιστεί πότε και με ποιους όρους θα προχωρήσει το έργο, ώστε η ανάπτυξη να συνοδευτεί από ουσιαστικά οφέλη για την περιοχή.