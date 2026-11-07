Θλίψη στο Πολυτεχνείο Κρήτης: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην αντιπρύτανης Ιωάννης Σαριδάκης

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα της Κρήτης προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ιωάννη Σαριδάκη, πρώην αντιπρύτανη και αφυπηρετήσαντα καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Πρυτανεία του Ιδρύματος εξέφρασε τη βαθιά της λύπη για την απώλεια ενός πανεπιστημιακού που συνέδεσε σημαντικό μέρος της επιστημονικής και επαγγελματικής του διαδρομής με το Πολυτεχνείο.

Ο Ιωάννης Σαριδάκης υπηρέτησε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες το Ίδρυμα, αναλαμβάνοντας παράλληλα σημαντικές διοικητικές αρμοδιότητες.

Η ακαδημαϊκή του πορεία

Ο Ιωάννης Σαριδάκης ήταν πτυχιούχος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα στα Μαθηματικά και στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από το Clarkson University της Νέας Υόρκης.

Από το 1991 υπηρέτησε ως καθηγητής στο Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Μετά την κατάργηση του συγκεκριμένου τμήματος το 2013, συνέχισε στη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, έως την αφυπηρέτησή του το 2025.

Τρεις περίοδοι στην Αντιπρυτανεία

Ο εκλιπών διετέλεσε αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Προσωπικού κατά τις περιόδους 1999–2001 και 2002–2005.

Αργότερα, από τον Δεκέμβριο του 2010 έως τον Μάρτιο του 2013, υπηρέτησε ως αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Οι θητείες του συνδέθηκαν με σημαντικές περιόδους λειτουργίας και ανάπτυξης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πολυετής παρουσία στη διοίκηση και στην έρευνα

Ο Ιωάννης Σαριδάκης υπήρξε πρόεδρος του Γενικού Τμήματος κατά την περίοδο 1997–1999.

Διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Από το 1997 έως το 2025 ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Παράλληλα, συμμετείχε επί σειρά ετών στη Σύγκλητο και σε επιτροπές του Ιδρύματος.

Το επιστημονικό του έργο

Το ερευνητικό ενδιαφέρον του καθηγητή επικεντρωνόταν στα εφαρμοσμένα μαθηματικά.

Το έργο του περιλάμβανε εφαρμογές στην ιατρική, στην περιβαλλοντική μηχανική και στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Είχε συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια, ενώ διέθετε επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή στην αξιολόγηση εργασιών διεθνών επιστημονικών περιοδικών.

Τα συλλυπητήρια του Ιδρύματος

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης εξέφρασε τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στη σύζυγό του, καθηγήτρια Έλενα Παπαδοπούλου, στα παιδιά του και στους οικείους του.

Η απώλεια του Ιωάννη Σαριδάκη σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό ενός πανεπιστημιακού που συνέβαλε τόσο στην εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα όσο και στη διοικητική πορεία του Ιδρύματος.