Ηράκλειο: F-16 «ΖΕΥΣ» και T-6A «Δαίδαλος» στον ουρανό της πόλης – Σήμερα η μεγάλη αεροπορική επίδειξη

Ένα ξεχωριστό θέαμα έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026, στο Ηράκλειο, όπου οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «ΖΕΥΣ» και «Δαίδαλος» της Πολεμικής Αεροπορίας θα παρουσιάσουν πρόγραμμα πτήσεων πάνω από το παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί, στην περιοχή του Καράβολα, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου.

Δύο ομάδες επίδειξης στον ουρανό του Ηρακλείου

Στο πρόγραμμα συμμετέχει η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «ΖΕΥΣ».

Το μαχητικό αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει ελιγμούς επίδειξης, με στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων του αεροσκάφους και του επιπέδου εκπαίδευσης των χειριστών.

Στην εκδήλωση συμμετέχει επίσης η ομάδα «Δαίδαλος», με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-6A Texan II.

Οι δύο ομάδες αποτελούν σημαντικό μέρος των δημόσιων παρουσιάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας σε επετειακές εκδηλώσεις.

Ο Καράβολας στο επίκεντρο

Η παραλιακή περιοχή του Καράβολα έχει επιλεγεί ως σημείο παρακολούθησης της επίδειξης.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.

Η επιλογή του παραλιακού μετώπου προσφέρει δυνατότητα θέασης προς τη θαλάσσια περιοχή όπου θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι ελιγμοί.

Η προσέλευση αναμένεται αυξημένη, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν τέτοιου είδους αεροπορικές εκδηλώσεις.

Μουσική συνέχεια στον εορτασμό

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο προγραμματισμό, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και μουσική παρουσία από τη Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο εορτασμός συνδυάζει την αεροπορική επίδειξη με μια δημόσια εκδήλωση αφιερωμένη στο προσωπικό και στην αποστολή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η γιορτή της Πολεμικής Αεροπορίας

Η Πολεμική Αεροπορία τιμά κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Στο πλαίσιο του εορτασμού οργανώνονται εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού και παρουσιάσεις που αναδεικνύουν το έργο των στελεχών της.

Η σημερινή επίδειξη στο Ηράκλειο εντάσσεται σε αυτό το πρόγραμμα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Η ανακοίνωση αφορά προγραμματισμένη εκδήλωση και όχι ήδη ολοκληρωμένη επίδειξη.

Οι πολίτες που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν καλούνται να βρίσκονται εγκαίρως στην περιοχή, να ακολουθούν τυχόν οδηγίες των διοργανωτών και να λαμβάνουν υπόψη τον δυνατό θόρυβο των αεροσκαφών.

Η πραγματοποίηση του προγράμματος εξαρτάται από τις επιχειρησιακές και καιρικές συνθήκες.