Η Κρήτη στη 2η Παγκόσμια Σύνοδο Γαστρονομίας στο Εκουαδόρ

Στη 2η Παγκόσμια Σύνοδο Γαστρονομίας (World Gastronomy Summit 2026), που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Οκτωβρίου στην Περιφέρεια Manabí του Εκουαδόρ, συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Διασύνδεσης Τουρισμού με τον Πρωτογενή Τομέα, Σπύρο Μπαλαντίνο.

Η Κρήτη συμμετείχε ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026, στο πλαίσιο των δράσεων των Γαστρονομικών Περιφερειών που αναδεικνύονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT). Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας Manabí, η οποία ανέλαβε τη μετακίνηση και τη φιλοξενία του Αντιπεριφερειάρχη.

Η Σύνοδος, με κεντρικό θέμα «Ενδυναμώνοντας τη Νέα Γενιά μέσα από τη Γαστρονομία», συγκέντρωσε εκπροσώπους από 40 χώρες, περιφερειακές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες της αγροδιατροφής και του τουρισμού.

Οι εργασίες ανέδειξαν τον σημαντικό ρόλο της γαστρονομίας στη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά, στη στήριξη των τοπικών οικονομιών και στη διατήρηση της πολιτιστικής και διατροφικής κληρονομιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση των μικρών παραγωγών, στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, στην ανάπτυξη αναγεννητικών μορφών τουρισμού και στην προστασία των παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών που συνδέονται με την τοπική διατροφή.

Παράλληλα, αναδείχθηκε η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ περιφερειών, παραγωγών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων προοπτικών για τις τοπικές κοινωνίες.

Η στρατηγική της Κρήτης

Η συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη στη Σύνοδο αποτέλεσε ευκαιρία να παρουσιάσει και να συζητήσει με εκπροσώπους περιφερειών και διεθνών οργανισμών τη στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για τη διασύνδεση του τουρισμού με τον πρωτογενή τομέα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ενίσχυση της παρουσίας των κρητικών προϊόντων στη φιλοξενία και την εστίαση, η ανάπτυξη επισκέψιμων παραγωγικών μονάδων, η ανάδειξη αυθεντικών γαστρονομικών εμπειριών και η αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας για τους τοπικούς παραγωγούς και νέων οικονομικών προοπτικών για την κρητική ύπαιθρο, ώστε οι νεότερες γενιές να έχουν ουσιαστικές δυνατότητες να παραμένουν, να εργάζονται και να δημιουργούν στον τόπο τους.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή αυτή διοργάνωση αποτέλεσε ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλες γαστρονομικές περιφέρειες, αναδεικνύοντας τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό και τις δυνατότητές του να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού.