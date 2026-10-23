Μεταναστευτικές ροές στην Ιεράπετρα: Συνάντηση Πλεύρη, Πλακιωτάκη και Φραγκούλη

Η διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Ιεράπετρα και η αποσυμφόρηση της περιοχής βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, με τον βουλευτή Λασιθίου και αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη και τον δήμαρχο Ιεράπετρας, Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ . Πλεύρης δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα καλύψει το σύνολο των δαπανών που συνδέονται με την επιβάρυνση της Ιεράπετρας, ενώ θα χρηματοδοτήσει και τα αναγκαία αντισταθμιστικά έργα για την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, το υπουργείο μεριμνά για την άμεση μεταφορά των μεταναστών που βρίσκονται στην περιοχή, όπως έχει πράξει και μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρχει μόνιμη παρουσία του υπουργείου, με στόχο τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος και των υπόλοιπων αρμόδιων φορέων έως την ολοκλήρωση της μεταφοράς τους.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνεται, επίσης, η λειτουργία της δομής στο Ηράκλειο, παράλληλα με τη δομή στα Χανιά. Σε συνδυασμό με τη συνεχή παρουσία του ναυλωμένου πλοίου για τη μεταφορά των μεταναστών, εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η αποσυμφόρηση της περιοχής.