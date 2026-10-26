Δήμος Αγίου Νικολάου: Έργα, παρεμβάσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στη Νεάπολη

Με παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αλλά και με ενέργειες για την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων ετών και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της περιοχής, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει την προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας και των υποδομών στη Νεάπολη.

Η Νεάπολη, ιστορική έδρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, αντιμετωπίζει ανάγκες που υπερβαίνουν τη συντήρηση των δημόσιων χώρων. Ζητήματα υποδομών, πολεοδομικές εκκρεμότητες και προβλήματα που παραμένουν επί σειρά ετών απαιτούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και συστηματική προσπάθεια για την αντιμετώπισή τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιούνται παρεμβάσεις που βελτιώνουν άμεσα την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης, ενώ παράλληλα προωθούνται διαδικασίες για την επίλυση χρόνιων προβλημάτων και τη δημιουργία νέων προοπτικών για την περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό έχει προγραμματιστεί η υλοποίηση νέων παρεμβάσεων οδοποιίας, προσβασιμότητας και ανάπλασης οδών εντός και εκτός οικιστικών ορίων, μέσω νέων εργολαβιών των οποίων οι διαδικασίες ανάθεσης προχωρούν αυτή την περίοδο.

Έχουν επίσης ξεκινήσει παρεμβάσεις στον οδοφωτισμό της Νεάπολης, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ορατότητας και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εργασίες φροντίδας, συντήρησης και αισθητικής αναβάθμισης δημόσιων χώρων, όπως στον χώρο του Μνημείου των Πεσόντων στην κεντρική πλατεία, όπου έγιναν νέες φυτεύσεις και παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για εργασίες της καθημερινής ευθύνης του Δήμου, αναγκαίες για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την εικόνα της πόλης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, παράλληλα, η προσπάθεια αντιμετώπισης ζητημάτων που για χρόνια παραμένουν ανοιχτά.

Ο Δήμος προχωρά στην ανάθεση της σύνταξης πράξεων αναλογισμού για το παλαιό σχέδιο πόλης της Νεάπολης, έχοντας εγκρίνει τη σχετική πίστωση, ώστε να δημιουργηθεί το αναγκαίο νομικό και τεχνικό υπόβαθρο για τη διάνοιξη δρόμων που εκκρεμεί επί χρόνια. Η αρχή έγινε ήδη φέτος με τη διάνοιξη της παρόδου Αμπατζίδη. Πρόκειται για σύνθετες υποθέσεις, με τεχνικές, ιδιοκτησιακές και διοικητικές παραμέτρους, που απαιτούν την ολοκλήρωση συγκεκριμένων διαδικασιών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Η προώθησή τους αποτελεί αναγκαίο βήμα για την αντιμετώπιση εκκρεμοτήτων του σχεδίου πόλης, τη σταδιακή βελτίωση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία προϋποθέσεων για παρεμβάσεις που η Νεάπολη έχει ανάγκη.

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της αρτιότητας και οικοδομησιμότητας στη Γ΄ Ζώνη του σχεδίου πόλης Νεάπολης, ώστε να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες και να καταστεί δυνατή η οικιστική ανάπτυξη αυτής της σημαντικής περιοχής. Η Δημοτική Αρχή ασχολείται με το ζήτημα από την ανάληψη των καθηκόντων της και, μέσω των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών, έχει πλέον ολοκληρώσει τη νομοτεχνική μελέτη και πρόταση τροποποίησης του σχεδίου πόλης. Το θέμα βρίσκεται στο στάδιο της συνεννόησης με το αρμόδιο Υπουργείο και της προώθησης της σχετικής πρότασης.

Στον σχεδιασμό του Δήμου έχει επίσης ενταχθεί, κατόπιν εισήγησης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, η εκπόνηση μελέτης για την αξιοποίηση και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της πόλης. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού που θα αναδεικνύει τον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της Νεάπολης, θα εξετάζει δυνατότητες αναβάθμισης των δημόσιων χώρων και θα δημιουργεί προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση του ιστορικού της πυρήνα, με σεβασμό στην ιδιαίτερη ταυτότητα της περιοχής.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης η προέγκριση χρηματοδότησης ύψους 550.000 ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης για την κατασκευή του περιμετρικού δρόμου που προβλέπεται στο σχέδιο πόλης Νεάπολης, πίσω από το συγκρότημα Γυμνασίου–Λυκείου και το Νοσοκομείο. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου έχει ήδη ολοκληρώσει και υποβάλει την ώριμη τεχνική μελέτη του έργου, το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση της κυκλοφορίας και της προσβασιμότητας στην περιοχή. Εφόσον η προέγκριση ακολουθηθεί από την οριστική απόφαση διάθεσης της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια, εκτιμάται ότι θα καταστεί δυνατή η δημοπράτηση του έργου εντός του 2027.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια εξασφάλισης χρηματοδότησης για την κατασκευή στεγάστρου στο αθλητικό γήπεδο Νεάπολης. Αναμένεται σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Αθλητισμού, μέσω της Περιφέρειας Κρήτης, προκειμένου να προωθηθεί η συγκεκριμένη παρέμβαση, που θα βελτιώσει τις συνθήκες χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αθλητών, των σωματείων και της τοπικής κοινωνίας.

Ξεχωριστή προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση των εργασιών και η επαναλειτουργία του Γυμνασίου και του Γενικού Λυκείου Νεάπολης στις σχολικές τους εγκαταστάσεις. Πρόκειται για ένα έργο που έχει αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις και εκκρεμότητες τα προηγούμενα χρόνια και για το οποίο η Δημοτική Αρχή καταβάλλει συστηματική προσπάθεια ώστε να ολοκληρωθεί. Παράλληλα με την προώθηση της υφιστάμενης εργολαβίας, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη πρόσθετων παρεμβάσεων, τόσο στους εξωτερικούς χώρους όσο και για την αποκατάσταση φθορών που έχουν προκύψει κατά το μακρόχρονο διάστημα μη λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Ο Δήμος προχωρά στον διαχωρισμό των απολύτως αναγκαίων εργασιών για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών από εκείνες που μπορούν να υλοποιηθούν στη συνέχεια, προκειμένου να επιταχυνθεί η επαναλειτουργία των σχολείων. Για τις πρόσθετες αυτές παρεμβάσεις έχει αποφασιστεί η διάθεση ίδιων πόρων του Δήμου, χωρίς να αναμένεται η εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης. Στόχος είναι να αποδοθούν το συντομότερο δυνατόν στη σχολική κοινότητα λειτουργικές και ασφαλείς εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, αυτή την περίοδο εξετάζεται, σε συνεργασία με τους τεχνικούς συνεργάτες και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, η δυνατότητα δημιουργίας νέας πλάγιας εισόδου στο ΕΠΑΛ Νεάπολης, για την ασφαλέστερη πρόσβαση των μαθητών και την εξυπηρέτηση των σχολικών λεωφορείων. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, ο περιορισμός των κινδύνων από την κυκλοφορία οχημάτων και η συνολική ενίσχυση της ασφάλειας στον περιβάλλοντα χώρο της σχολικής μονάδας.

Στον σχεδιασμό του Δήμου εντάσσεται επίσης η πρωτοβουλία για την ίδρυση Κέντρου Μεσογειακού Πολιτισμού στη Νεάπολη, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2026, η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου ενέκρινε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των δύο φορέων, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Δήμος έχει κινήσει τη δικαστική διαδικασία για την αξιοποίηση της Οικίας Φθενάκη ως μόνιμης έδρας του Κέντρου. Η προβλεπόμενη συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία του Εργαστηρίου Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέχρι να καταστεί δυνατή η αξιοποίηση της Οικίας Φθενάκη, ο Δήμος, μέσω της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας, προχωρά σε συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την άμεση μίσθωση χώρου στη Νεάπολη, προκειμένου να εξασφαλιστεί προσωρινή έδρα και να ξεκινήσουν οι δραστηριότητες του Κέντρου.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που συνδέει την αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Νεάπολης με την ενίσχυση της πανεπιστημιακής παρουσίας στην περιοχή, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέες εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Το ενδιαφέρον του Δήμου για τη Νεάπολη δεν περιορίζεται αποκλειστικά στα ζητήματα της δικής του αρμοδιότητας. Σημαντικές υποθέσεις για το μέλλον της περιοχής, όπως η λειτουργία του Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης, η προοπτική κατασκευής των νέων φυλακών, καθώς και η αξιοποίηση ακινήτων του Νοσοκομείου Νεάπολης για τη φιλοξενία ιατρών ή την κάλυψη άλλων αναγκών, υπάγονται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, της Πολιτείας ή άλλων φορέων. Ο Δήμος παρακολουθεί ενεργά την εξέλιξή τους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς ζητώντας την προώθησή τους, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμος να συνδράμει, όπου του ζητηθεί και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων του. Η προώθηση αυτών των ζητημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ενίσχυση του κοινωνικού, υγειονομικού και διοικητικού ρόλου της Νεάπολης, την προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και τη διατήρηση της ζωντάνιας της περιοχής.

Η Δημοτική Αρχή δεν παραγνωρίζει τις δυσκολίες ούτε υποστηρίζει ότι τα προβλήματα της Νεάπολης έχουν λυθεί. Αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν και ότι οι πολίτες δικαιολογημένα αναμένουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η ισόρροπη ανάπτυξη αποτελεί βασική κατεύθυνση του δημοτικού σχεδιασμού, με έμφαση στις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Η ίδια προσέγγιση ακολουθείται και στις υπόλοιπες δημοτικές κοινότητες, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στόχο τη σταδιακή αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

Η Νεάπολη έχει τη δική της ιστορία, ταυτότητα και δυναμική, στοιχεία που ο Δήμος οφείλει να διαφυλάξει και να αξιοποιήσει.

Στόχος είναι μια Νεάπολη ζωντανή, λειτουργική και με προοπτική, που θα διατηρεί και θα ενισχύει τον ρόλο της ως σημαντικό κοινωνικό κέντρο της περιοχής. Με σταθερό ενδιαφέρον, συνεχή παρουσία και συνεργασία με τον πρόεδρο κ. Δημήτρη Γαλανάκη και το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει την προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών της περιοχής και την προώθηση πρωτοβουλιών που θα υπηρετούν το μέλλον της.

Η Νεάπολη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου και στόχος είναι να έχει τη θέση που της αξίζει.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Μανώλης Μενεγάκης