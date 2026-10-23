Εγκαινιάστηκε η Υποδιεύθυνση του «Ελληνικού FBI» στην Κρήτη

Η ιστορική έδρα του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων θα αποτελέσει τη βάση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με δύναμη άνω των 130 ατόμων.

Μια νέα σελίδα στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο νησί, άνοιξε σήμερα με τα επίσημα εγκαίνια του αναβαθμισμένου, σε Υποδιεύθυνση, Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης.

Παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, της ηγεσίας της ΕΛΑΣ και εκπροσώπων των τοπικών αρχών πραγματοποιήθηκε η τελετή λειτουργίας της νέας Υποδιεύθυνσης, στο κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου Αρχανών, όπου θα στεγαστεί προσωρινά η υπηρεσία. Η ιστορική έδρα του δήμου Αρχανών – Αστερουσίων θα αποτελέσει τη βάση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης με δύναμη άνω των 130 ατόμων.

Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε η τελετή του αγιασμού και ακολούθησαν τα εγκαίνια της Υποδιεύθυνσης με το κόψιμο της κορδέλας από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος κάλεσε τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης να είναι αποδοτικοί, παραγωγικοί και χρήσιμοι για την ασφάλεια του νησιού.

Τον κ. Χρυσοχοΐδη συνόδευσαν ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο υποστράτηγος Φώτης Ντουίτσης, διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε).

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε ανακοινώσει το Νοέμβριο του 2025 από το Ρέθυμνο την αναβάθμιση σε Υποδιεύθυνση, του Τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε Υποδιεύθυνση, λίγες εβδομάδες μετά το μακελειό στα Βορίζια με δύο νεκρούς.