Κρήτη: Στατιστικά-σοκ από την ΕΛ.ΑΣ. για τις υποθέσεις ναρκωτικών

Σημαντική αύξηση στις κατασχέσεις κάνναβης καταγράφεται στην Κρήτη το πρώτο εννεάμηνο του 2026, με τις ποσότητες να φτάνουν τα 184,017 κιλά, έναντι 52,791 κιλών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια ώρα, οι κατασχέσεις κοκαΐνης περιορίστηκαν στα 7,307 κιλά από 10,422 κιλά, ενώ στην περίπτωση της ηρωίνης εντοπίστηκαν μόλις 8 γραμμάρια.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας από τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο του 2026 καταγράφηκαν 725 υποθέσεις ναρκωτικών, με 997 κατηγορούμενους. Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν απασχολήσει τις Αρχές 853 υποθέσεις με 1.151 κατηγορούμενους.

Χανιά: Πάνω από 52 κιλά κάνναβης και 2.200 δενδρύλλια

Στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων οι αστυνομικές αρχές χειρίστηκαν 161 υποθέσεις, με 208 κατηγορούμενους.

Οι κατασχέσεις περιλάμβαναν 52,479 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2,075 κιλά κοκαΐνης και 2.246 δενδρύλλια κάνναβης. Δεν καταγράφηκε κατάσχεση ηρωίνης.

Το εννεάμηνο του 2025 είχαν κατασχεθεί 17,666 κιλά κάνναβης, 4,953 κιλά κοκαΐνης, 25 γραμμάρια ηρωίνης και 689 φυτά κάνναβης, ενώ οι υποθέσεις ανέρχονταν σε 191 με 343 κατηγορούμενους.

Ηράκλειο: 318 υποθέσεις και 441 κατηγορούμενοι

Στο Ηράκλειο καταγράφηκαν 318 υποθέσεις ναρκωτικών, στις οποίες κατηγορήθηκαν 441 άτομα.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν 42,210 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 2,944 κιλά κοκαΐνης και 116 φυτά κάνναβης.

Έναν χρόνο νωρίτερα είχαν καταγραφεί 405 υποθέσεις με 499 κατηγορούμενους, ενώ είχαν κατασχεθεί 24,424 κιλά κάνναβης, 5 κιλά κοκαΐνης, 1,303 κιλά ηρωίνης και 145 φυτά κάνναβης.

Ρέθυμνο: Από 7 σε 85 κιλά η κατασχεμένη κάνναβη

Η μεγαλύτερη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μεταξύ των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων κατασχέθηκε στο Ρέθυμνο, φτάνοντας τα 85,105 κιλά.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν 2 κιλά κοκαΐνης και 530 φυτά κάνναβης. Οι υποθέσεις ανήλθαν σε 161, με 229 κατηγορούμενους.

Το αντίστοιχο διάστημα του 2025 είχαν κατασχεθεί 7,182 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 3,183 κιλά κατεργασμένης κάνναβης, 339 γραμμάρια κοκαΐνης, 2 γραμμάρια ηρωίνης και 1.679 φυτά κάνναβης. Τότε είχαν καταγραφεί 150 υποθέσεις με 715 κατηγορούμενους.

Λασίθι: Αύξηση στις κατασχέσεις κοκαΐνης

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου οι Αρχές χειρίστηκαν 85 υποθέσεις, με 119 κατηγορούμενους.

Κατασχέθηκαν 4,313 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, 284 γραμμάρια κοκαΐνης και 23 φυτά κάνναβης.

Το εννεάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 107 υποθέσεις με 134 κατηγορούμενους, ενώ οι κατασχέσεις περιλάμβαναν 3,520 κιλά κάνναβης, 130 γραμμάρια κοκαΐνης και 34 φυτά.

Η συνολική εικόνα στην Κρήτη

Συγκεντρωτικά, τα στοιχεία της Αστυνομίας για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 έχουν ως εξής:

Κατηγορία 2025 2026 Υποθέσεις ναρκωτικών 853 725 Κατηγορούμενοι 1.151 997 Ακατέργαστη κάνναβη 52,791 κιλά 184,017 κιλά Κατεργασμένη κάνναβη 4,043 κιλά 1,437 κιλά Κοκαΐνη 10,422 κιλά 7,307 κιλά Ηρωίνη 1,329 κιλά 8 γραμμάρια Φυτά κάνναβης 2.547 2.915

Οι αριθμοί αφορούν κατασχέσεις και αστυνομικές υποθέσεις και δεν αποτελούν από μόνοι τους μέτρηση της συνολικής κατανάλωσης ή διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.