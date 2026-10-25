Τα Κρητικά προϊόντα στη SIAL Paris 2026 – Νέες ευκαιρίες δικτύωσης και εμπορικών συνεργασιών για τις επιχειρήσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη Διεθνή Έκθεση SIAL Paris 2026, μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών παγκοσμίως, που φιλοξένησε περισσότερους από 8.000 εκθέτες από 130 χώρες.

Σε συνεργασία με τα τέσσερα Επιμελητήρια του νησιού, η Περιφέρεια έδωσε σε κρητικές επιχειρήσεις και παραγωγούς τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε ένα απαιτητικό διεθνές κοινό, με στόχο την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητά τους. Η δράση εντάσσεται στο έργο «Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026».

Κεντρικό σημείο του περιπτέρου ήταν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Κρήτη/Kriti». Οι επισκέπτες δοκίμασαν επώνυμα τυποποιημένα ελαιόλαδα από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενημερώθηκαν για την προέλευση, τις ποικιλίες και τα οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά και γνώρισαν τις βασικές αρχές της γευσιγνωσίας. Οι οργανωμένες δοκιμές, με συνδυασμούς επιλεγμένων τροφίμων, ανέδειξαν τη γεύση και την ποιότητά του, ενισχύοντας την αναγνωρισιμότητά του στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, οι παραγωγοί και οι επιχειρήσεις του περιπτέρου είχαν ουσιαστικές συναντήσεις με εμπορικούς αντιπροσώπους, εισαγωγείς και εκπροσώπους μεγάλων δικτύων διανομής, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες εξαγωγικές συνεργασίες στη Γαλλία, την Ευρώπη και τις ευρύτερες διεθνείς αγορές.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρος Τζεδάκης, δήλωσε: «Βασικός μας στόχος είναι η εξωστρέφεια των κρητικών προϊόντων, μια προσπάθεια που οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε. Τα προϊόντα μας είναι υψηλής ποιότητας και, μέσα από τη συστηματική προβολή τους, αποκτούν ισχυρή ταυτότητα και δυνατότητα να μπουν σε νέες αγορές. Η γευσιγνωσία του ελαιολάδου “Κρήτη/Kriti” επέτρεψε σε επαγγελματίες και επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τα αρώματα και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά. Με στοχευμένες δράσεις αναδεικνύουμε την αυθεντικότητα της κρητικής παραγωγής και ενισχύουμε τις προοπτικές της διεθνώς».

Το περίπτερο υποστήριξαν στελέχη της Π.Ε. Χανίων: ο Χαρίλαος Δημοτάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, και η Ελένη Μαλανδράκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Το περίπτερο επισκέφθηκαν η Αναπληρώτρια Επικεφαλής της Διπλωματικής Αποστολής της Ελληνικής Πρεσβείας στη Γαλλία, Αλεξάνδρα Μαντζίλα, και η Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας στο Παρίσι, Άντι Λιακοπούλου.