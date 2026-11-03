Κ. Σπυριδάκη: Δέκα χρόνια χωρίς Σχολικά Γεύματα στο Λασίθι!

Για δέκατη συνεχή χρονιά, το Λασίθι παραμένει ολοκληρωτικά αποκλεισμένο από το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Δέκα χρόνια κατά τα οποία κανένα Δημοτικό Σχολείο του Νομού δεν έχει ενταχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα προγράμματα κοινωνικής στήριξης των μαθητών, την ώρα που σχολικές μονάδες στους υπόλοιπους τρεις νομούς της Κρήτης συμμετέχουν κανονικά.

Απέναντι σε αυτή τη συνεχιζόμενη αδικία, η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, επανέρχεται με νέα κοινοβουλευτική Ερώτηση προς την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Την Ερώτηση, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της Βουλευτή Λασιθίου, συνυπογράφουν η Βουλευτής Ευβοίας και Τομεάρχης Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κατερίνα Καζάνη, και ο Βουλευτής Κιλκίς και Τομεάρχης Παιδείας, Στέφανος Παραστατίδης.

Πρόκειται για την τρίτη κοινοβουλευτική παρέμβαση της Κατερίνας Σπυριδάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα, μετά τις υπ’ αριθμ. 6505/4.09.2024 και 205/13.10.2025 Ερωτήσεις της, στις οποίες τα συναρμόδια Υπουργεία δεν έδωσαν πειστικές απαντήσεις για τον καθολικό αποκλεισμό του Λασιθίου.

Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι το Λασίθι δεν έχει αυξημένες κοινωνικές ανάγκες

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄ 5750/22.09.2026, που καθορίζει τις σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετέχουν στο πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2026-2027, το Λασίθι απουσιάζει για ακόμη μία χρονιά από τον σχετικό κατάλογο.

Και ενώ θα περίμενε κανείς τα συναρμόδια Υπουργεία να έχουν επανεξετάσει τα κριτήρια επιλογής, οι προηγούμενες απαντήσεις τους αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα προβληματική αντίληψη για τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες του Νομού.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας, στην απάντησή του της 19ης Νοεμβρίου 2025, υποστήριξε ότι το Λασίθι δεν πληρούσε τα ενδεικτικά κριτήρια που αφορούν περιοχές με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αυξημένο κίνδυνο φτώχειας και σοβαρή υλική αποστέρηση.

Αντίστοιχα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, στην απάντησή του της 23ης Ιουνίου 2026, αιτιολόγησε τον αποκλεισμό υποστηρίζοντας ότι οι Δήμοι του Λασιθίου δεν «υφίστανται εντονότερη χρεία κρατικής παρέμβασης».

Με άλλα λόγια, η Κυβέρνηση έκρινε ότι σε ολόκληρο το Λασίθι δεν υπάρχουν κοινωνικές ανάγκες που να δικαιολογούν την ένταξη έστω και ενός σχολείου στο πρόγραμμα.

Αλήθεια, με ποια στοιχεία καταλήγει σε αυτό το συμπέρασμα; Και πώς είναι δυνατόν να αποκλείονται οριζόντια όλα τα παιδιά ενός Νομού, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες διαβίωσης των οικογενειών τους;

Τα ίδια τα στοιχεία διαψεύδουν την κυβερνητική εικόνα

Στη νέα Ερώτηση παρατίθενται συγκεκριμένα στοιχεία από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία αναδεικνύουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Το Λασίθι κατέγραψε για άλλη μία φορά τη μεγαλύτερη αύξηση αιτήσεων για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα σε ολόκληρη την Κρήτη.

Στον Δήμο Ιεράπετρας, οι ωφελούμενοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αυξήθηκαν κατά 2% την περίοδο 2021-2024, κατατάσσοντάς τον μεταξύ των μόλις έξι Δήμων της Κρήτης όπου καταγράφηκε επιδείνωση της ακραίας φτώχειας.

Στον Δήμο Σητείας, το 2,1% των κατοίκων είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ενώ στο Οροπέδιο Λασιθίου το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 2,3%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην Ερώτηση, στον Δήμο Ιεράπετρας το 8% του πληθυσμού λαμβάνει στεγαστικό επίδομα, ποσοστό που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα της Κρήτης.

Τα στοιχεία αυτά δεν περιγράφουν έναν Νομό χωρίς κοινωνικές ανάγκες. Περιγράφουν μια περιοχή με πραγματικούς θύλακες φτώχειας, οικονομική ευαλωτότητα και οικογένειες που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Και όμως, η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το Λασίθι ως μία ενιαία περιοχή που δεν χρειάζεται πρόσθετη κοινωνική στήριξη, παραβλέποντας τις σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των Δήμων και των τοπικών κοινωνιών.

Πλημμύρες, αγροτικές καταστροφές, ακρίβεια – Και τα σχολεία του Λασιθίου παραμένουν εκτός

Η νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση αναδεικνύει και τις πολλαπλές κρίσεις που δοκιμάζουν το Λασίθι.

Το Οροπέδιο Λασιθίου βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τις πρόσφατες ολικές καταστροφές στις καλλιέργειες να έχουν προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στο εισόδημα των αγροτικών οικογενειών. Κατ’ επέκταση τελικοί αποδέκτες όλων αυτών των καταστροφών είναι τα παιδιά μας που βρίσκονται στο πιο ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξής τους.

Αντίστοιχα, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων.

Την ίδια στιγμή, η δραματική μείωση της ελαιοπαραγωγής, η αύξηση του κόστους ζωής, των ενοικίων και της ενέργειας, αλλά και η εποχικότητα της αγροτικής και τουριστικής απασχόλησης δημιουργούν πρόσθετες οικονομικές πιέσεις στα νοικοκυριά.

Σε αυτές τις συνθήκες προστίθενται οι γεωγραφικές ανισότητες, οι ελλείψεις σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, η δημογραφική γήρανση και ο κίνδυνος ερήμωσης των χωριών.

Πώς μπορεί, λοιπόν, η Κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι το Λασίθι δεν παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες κοινωνικής προστασίας, όταν οι ίδιες οι συνθήκες διαβίωσης και τα επίσημα στοιχεία αποτυπώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα;

Τα σχολικά γεύματα δεν αποτελούν απλώς μια παροχή σίτισης. Αποτελούν εργαλείο διατροφικής ασφάλειας, ισότητας ευκαιριών και ουσιαστικής στήριξης της οικογένειας.

Η πρόσβαση ενός παιδιού σε ένα ποιοτικό σχολικό γεύμα δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από μια γενικευμένη στατιστική κατάταξη που αδυνατεί να αναγνωρίσει τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Τρίτη κοινοβουλευτική παρέμβαση – Η Κυβέρνηση οφείλει πλέον συγκεκριμένες απαντήσεις

Με τη νέα Ερώτηση, οι τρεις Βουλευτές ζητούν από τα συναρμόδια Υπουργεία να παρουσιάσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία βάσει των οποίων οι Δήμοι του Λασιθίου κατατάσσονται χαμηλότερα ως προς τους δείκτες φτώχειας και κοινωνικής ανάγκης σε σύγκριση με άλλες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, ζητούν να διευκρινιστεί κατά πόσο ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος, ύψους 114.999.558 ευρώ για το σχολικό έτος 2026-2027, επηρέασε τον αποκλεισμό των σχολείων του Λασιθίου.

Θέτουν, επίσης, το ζήτημα της διατροφικής επάρκειας των παιδιών και των εφήβων, της αντιμετώπισης της δημογραφικής συρρίκνωσης στις ορεινές περιοχές και, κυρίως, της άμεσης ένταξης σχολικών μονάδων του Λασιθίου στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα».

Η Κατερίνα Σπυριδάκη υπογραμμίζει ότι η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να εξαντλείται σε γενικές διακηρύξεις περί ισότητας, όταν στην πράξη ένας ολόκληρος Νομός αποκλείεται επί δέκα συνεχόμενα χρόνια από ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί ακριβώς στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά δύο ταχυτήτων μέσα στην ίδια Περιφέρεια. Και δεν μπορεί η γεωγραφική θέση ενός μαθητή να καθορίζει την πρόσβασή του σε ένα βασικό μέτρο κοινωνικής προστασίας.

«Δέκα χρόνια. Δέκα ολόκληρα χρόνια κανένα σχολείο του Λασιθίου δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα “Σχολικά Γεύματα”.

Και το πιο εξοργιστικό δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση επιχειρεί να τον δικαιολογήσει.

Μας απαντούν ότι το Λασίθι δεν έχει τόσο έντονες κοινωνικές ανάγκες ώστε να δικαιολογείται η ένταξή του στο πρόγραμμα.

Αλήθεια, σε ποιο Λασίθι αναφέρονται;

Στο Λασίθι όπου οι αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αυξήθηκαν κατά 44% μέσα σε έναν χρόνο; Στην Ιεράπετρα, όπου το 8% των κατοίκων λαμβάνει στεγαστικό επίδομα; Στο Οροπέδιο, όπου οι αγροτικές οικογένειες μετρούν τις καταστροφές στις καλλιέργειές τους και παλεύουν για την επιβίωσή τους; Ή στα χωριά μας, όπου η ακρίβεια, η έλλειψη υποδομών και η δημογραφική συρρίκνωση δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο την καθημερινότητα;

Δεν μπορεί μια οικογένεια να βιώνει οικονομική δυσκολία και το κράτος να της απαντά ότι, σύμφωνα με τους δείκτες του, δεν έχει αρκετή ανάγκη.

Και δεν μπορεί ένα παιδί στο Λασίθι να στερείται τη δυνατότητα συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα από το οποίο ωφελούνται παιδιά σε άλλους νομούς της ίδιας Περιφέρειας.

Έχουμε επανέλθει κοινοβουλευτικά το 2024, το 2025 και τώρα, για τρίτη φορά, το 2026. Και αντί να βλέπουμε μια διόρθωση αυτής της αδικίας, εξακολουθούμε να λαμβάνουμε απαντήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην κοινωνική πραγματικότητα.

Το ζήτημα δεν είναι να αποδείξουμε ότι το Λασίθι είναι φτωχότερο από κάποια άλλη περιοχή. Το ζήτημα είναι να αναγνωρίσουμε ότι και στο Λασίθι υπάρχουν παιδιά και οικογένειες που χρειάζονται στήριξη.

Για εμάς, η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές οριζόντιου αποκλεισμού. Οφείλει να αναγνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες, να περιορίζει τις ανισότητες και να φτάνει σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η ισότητα των παιδιών δεν μπορεί να σταματά στα διοικητικά όρια ενός Νομού.

Γιατί δέκα χρόνια αποκλεισμού είναι ήδη πάρα πολλά. Και κανένα παιδί δεν πρέπει να περιμένει άλλο για κάτι που η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει ως ζήτημα ίσων ευκαιριών και κοινωνικής δικαιοσύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.