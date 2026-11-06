Ιεράπετρα: Μετανάστες μπαίνουν σε θερμοκήπια και αυλές!

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Η παραμονή εκατοντάδων μεταναστών στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα προκαλεί ανησυχίες για ζημιές σε θερμοκήπια, εισόδους σε ιδιοκτησίες και ακατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

Ο χώρος, προοριζόμενος για σύντομη παραμονή, στερείται υποδομών και δεν είναι κατάλληλος για μακροχρόνια φιλοξενία.

Υπάρχει διαφωνία μεταξύ Δήμου και υπουργείου σχετικά με τη φύλαξη και τις αρμοδιότητες της διαχείρισης της εγκατάστασης.

Η αποσυμφόρηση προβλέπεται με τη λειτουργία νέας δομής στον Ηράκλειο και τη μεταφορά μεταναστών με τρία εβδομαδιαία πλοία. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί στην Ιεράπετρα η παρατεταμένη παραμονή εκατοντάδων μεταναστών στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ, με κατοίκους και παραγωγούς να καταγγέλλουν εισόδους σε ιδιοκτησίες και ζημιές σε θερμοκήπια, ενώ παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τη φύλαξη και τις υγειονομικές συνθήκες.

Ο χώρος, που προοριζόταν για ολιγόωρη παραμονή ανθρώπων μετά την άφιξή τους στις ακτές της περιοχής, χρησιμοποιείται πλέον για πολυήμερη φιλοξενία, παρά την έλλειψη κατάλληλων υποδομών.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Ράδιο Λασίθι, η κατάσταση έχει αρχίσει να επηρεάζει και τις γειτονικές κατοικίες, καλλιέργειες και επιχειρήσεις.

Καταγγελίες για ζημιές σε θερμοκήπια και εισόδους σε αυλές

Ομάδες μεταναστών φέρονται να απομακρύνονται από την ΑΓΡΕΞ χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και να κινούνται στους γύρω δρόμους.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί περιστατικά εισόδου σε γειτονικά θερμοκήπια, όπου καταγγέλλεται ότι κόπηκαν αγροτικά προϊόντα και προκλήθηκαν ζημιές.

Οι αναφορές προκαλούν προβληματισμό στους παραγωγούς, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της συγκομιδής, καθώς οι φθορές στις καλλιέργειες συνεπάγονται οικονομικές απώλειες.

Παράλληλα, κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι εντόπισε ομάδα ανθρώπων στην αυλή του σπιτιού της κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άλλοι μετανάστες επισκέπτονται καταστήματα της περιοχής για αγορές, ενώ οι καταγγελίες για εισόδους σε ιδιωτικούς χώρους έχουν εντείνει την ανησυχία κατοίκων και επαγγελματιών.

Ακατάλληλος για πολυήμερη παραμονή ο χώρος

Την Τετάρτη, όταν στην ΑΓΡΕΞ βρίσκονταν 704 άνθρωποι, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ιεράπετρας, Γιώργος Κουγιουμουτζάκης, ανακοίνωσε ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να δεχθεί επιπλέον μετανάστες σε δημοτικό χώρο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «υγειονομική βόμβα».

Κατά την αυτοψία που ακολούθησε, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, Σπύρος Σταθούλης, διαπίστωσε ότι στον χώρο παρέμεναν περίπου 600 άνθρωποι.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την εγκατάσταση ακατάλληλη για παρατεταμένη φιλοξενία, επισημαίνοντας ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραμονή δύο έως τριών ωρών και όχι για πολλές ημέρες.

Ποιος έχει την ευθύνη της φύλαξης;

Η διαφωνία μεταξύ Δήμου Ιεράπετρας και υπουργείου Μετανάστευσης παραμένει ανοιχτή.

Ο κ. Σταθούλης διευκρίνισε ότι η ΑΓΡΕΞ δεν λειτουργεί ως οργανωμένη δομή του υπουργείου, σε αντίθεση με τις εγκαταστάσεις στην Αγυιά Χανίων και στο Ηράκλειο, όπου υπάρχει προσωπικό και οργανωμένη φύλαξη.

Για την Ιεράπετρα υποστήριξε ότι η διαχείριση αποτελεί αρμοδιότητα του Λιμενικού Σώματος και του Δήμου.

Το υπουργείο πρότεινε την εγκατάσταση μεγάλης σκηνής, χωρητικότητας περίπου 150 ατόμων, η οποία, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα, θα διευκόλυνε και τη φύλαξη από τις αρμόδιες αρχές.

Ωστόσο, δεν δόθηκε συγκεκριμένη απάντηση στο ερώτημα της ενίσχυσης του αστυνομικού και λιμενικού προσωπικού, ενώ παραμένει ασαφές πώς διασφαλίζεται η επιτήρηση της εγκατάστασης κατά τις νυχτερινές ώρες.

Υγειονομικές ανησυχίες για μετανάστες και εργαζομένους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνθήκες υγιεινής, καθώς στον χώρο εργάζονται καθημερινά και υπάλληλοι του Δήμου.

Σύμφωνα με τις αναφορές που δημοσιοποιήθηκαν, έχουν παρατηρηθεί περιστατικά μεταδοτικών νοσημάτων μεταξύ των φιλοξενούμενων, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται οι ασθένειες ή να παρατίθενται επίσημα επιδημιολογικά στοιχεία.

Είχε προηγηθεί επισήμανση του κ. Καλαντζάκη ότι στην εγκατάσταση υπάρχουν μόλις έξι έως επτά τουαλέτες για 600 έως 700 ανθρώπους, στοιχείο που αναδεικνύει την πίεση στις διαθέσιμες υποδομές.

Κατά την επίσκεψη του γενικού γραμματέα, εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού περιέγραψαν με έντονη συναισθηματική φόρτιση τις δυσκολίες περίθαλψης ανθρώπων που, όπως ανέφεραν, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο κ. Σταθούλης εξήγησε ότι προβλέπεται η παρουσία γιατρού και κινητής μονάδας από την Αγυιά ή το Ηράκλειο για την αρχική ιατρική εκτίμηση.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι υπάρχει νομοθετικό κενό σχετικά με την πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη πριν από την καταγραφή των μεταναστών σε κέντρα της ενδοχώρας και την απόκτηση ΑΜΚΑ, ζήτημα το οποίο, όπως ανέφερε, εξετάζει το υπουργείο.

Η αποσυμφόρηση και η νέα εγκατάσταση στους Αθανάτους

Η μεταφορά των ανθρώπων από την Ιεράπετρα συνδέεται με τα τρία εβδομαδιαία δρομολόγια πλοίου του υπουργείου, το οποίο μπορεί να μεταφέρει έως 420 άτομα ανά δρομολόγιο.

Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας τοποθέτησε στις αρχές της επόμενης εβδομάδας την έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης στην περιοχή Αθανάτοι Ηρακλείου.

Μέχρι να πραγματοποιηθούν οι μετακινήσεις, η ΑΓΡΕΞ εξακολουθεί να φιλοξενεί εκατοντάδες ανθρώπους, με τους κατοίκους, τους παραγωγούς και τους εργαζομένους της περιοχής να ζητούν λύσεις για τη φύλαξη, την προστασία των ιδιοκτησιών και τις συνθήκες υγιεινής.