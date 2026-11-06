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    2,5 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στο επαρχιακό δίκτυο των Χανίων

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    NOVA
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    Μια σημαντική χρηματοδότηση για την υλοποίηση αναγκαίων παρεμβάσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο των Χανίων εξασφαλίστηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, συνολικού ύψους 2.500.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

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    Η χρηματοδότηση αφορά επείγουσες παρεμβάσεις αποκατάστασης και αναβάθμισης της οδικής ασφάλειας στους κάθετους επαρχιακούς οδικούς άξονες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφαλέστερη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών.

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    Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και Βουλευτής Χανίων, Σέβη Βολουδάκη, συναντήθηκε σήμερα με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογερή, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών.

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    Με αφορμή τη θετική αυτή εξέλιξη, η Σέβη Βολουδάκη δήλωσε:

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    «Η εξασφάλιση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για το επαρχιακό οδικό δίκτυο των Χανίων αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τον τόπο μας.

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    Οι επαρχιακοί δρόμοι δεν είναι απλώς οδικοί άξονες. Είναι οι δρόμοι που συνδέουν τα χωριά μας, στηρίζουν την τοπική παραγωγή, εξυπηρετούν την καθημερινότητα των κατοίκων και ενισχύουν την πρόσβαση στην ενδοχώρα των Χανίων.

    Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, γιατί πάνω απ’ όλα αφορά την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

    Θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, για την ανταπόκριση και τη στήριξή του, καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Νίκο Καλογερή, για την ουσιαστική συνεργασία.

    Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασία και επιμονή να διεκδικούμε και να εξασφαλίζουμε πόρους για τα Χανιά. Για έργα με πραγματικό αντίκρισμα, που ενισχύουν την ασφάλεια, βελτιώνουν την καθημερινότητα και δημιουργούν καλύτερες προοπτικές για κάθε γωνιά του τόπου μας.»

    Yiannis

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