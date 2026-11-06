Επίσκεψη του νέου Ινδού Πρέσβη στην Περιφέρεια Κρήτης

Τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Ινδίας, με έμφαση στην τουριστική συνεργασία, τον πολιτισμό και την προώθηση των εξαγωγών κρητικών προϊόντων, συζήτησαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης, και ο νέος Πρέσβης της Ινδίας στην Ελλάδα, Ραβή Σανκάρ, κατά τη συνάντησή τους στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης καλωσόρισε τον Ινδό Πρέσβη στην Κρήτη, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα και τον ευχαρίστησε για την επίσκεψή του στο νησί.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δυνατότητες ενίσχυσης των εξαγωγών κρητικών αγροτικών προϊόντων προς την ινδική αγορά. Μάλιστα, ο Πρέσβης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην εξαιρετική ποιότητα του κρητικού ελαιολάδου, ενώ παράλληλα εξέφρασε την εκτίμησή του για τον πλούτο της κρητικής διατροφής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού.

Η Περιφέρεια Κρήτης, με σταθερό προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του νησιού, επιδιώκει την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών που ενισχύουν την εξαγωγική δυναμική της κρητικής παραγωγής και δημιουργούν νέες προοπτικές για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις της Κρήτης.

Στο τέλος της συνάντησης έγινε ανταλλαγή εθιμικών δώρων.