Μυλοπόταμος: Συνελήφθησαν δίδυμα αδέλφια 28 ετών – Εντοπίστηκαν 280 γραμμάρια κάνναβης

Στη σύλληψη δύο 28χρονων ανδρών, οι οποίοι είναι δίδυμα αδέλφια, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε χωριό του Μυλοποτάμου Ρεθύμνου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνες σε κατοικίες και σε ποιμνιοστάσιο που συνδέονται με τους δύο άνδρες.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρεται να εντοπίστηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους 280 γραμμαρίων.

Έλεγχοι σε περισσότερους χώρους

Η αστυνομική επιχείρηση περιλάμβανε έρευνες σε διαφορετικούς χώρους στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί εξέτασαν τόσο κατοικίες όσο και εγκατάσταση ποιμνιοστασίου.

Ο εντοπισμός της ποσότητας κάνναβης οδήγησε στη σύλληψη των δύο 28χρονων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αναλυτικά στοιχεία για τον ακριβή χώρο όπου βρέθηκε κάθε ποσότητα.

Αναμένεται η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναμένεται να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της επιχείρησης, τα ευρήματα και το νομικό πλαίσιο των κατηγοριών.

Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το εάν κατασχέθηκαν άλλα αντικείμενα ή στοιχεία που συνδέονται με την υπόθεση.

Οι δημοσιευμένες πληροφορίες δεν επαρκούν για να εξαχθεί συμπέρασμα σχετικά με τον προορισμό της κάνναβης ή με πιθανή διακίνηση.

Η δικαστική συνέχεια

Μετά τη σύλληψή τους, οι δύο άνδρες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Η περαιτέρω ποινική αντιμετώπιση της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της δικογραφίας και τις αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών οργάνων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συλληφθέντες διατηρούν το τεκμήριο αθωότητας.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση

Το περιστατικό προστίθεται στις υποθέσεις ναρκωτικών που διερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη.

Ωστόσο, κάθε υπόθεση αξιολογείται αυτοτελώς και τα συμπεράσματα πρέπει να στηρίζονται αποκλειστικά στα πραγματικά ευρήματα.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην επίσημη ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ. και στις επόμενες διαδικαστικές εξελίξεις.