Δήμος Ηρακλείου: 40 προσλήψεις στην Υπηρεσία Καθαριότητας – Από 7 έως 16 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Στην ενίσχυση της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου, ανακοινώνοντας την πρόσληψη 40 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών της δημοτικής υπηρεσίας και προβλέπει διάρκεια απασχόλησης οκτώ μηνών.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από το Σάββατο 7 έως και τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου.

Πώς κατανέμονται οι θέσεις

Οι 40 θέσεις εργασίας αφορούν δύο βασικές ειδικότητες.

Οι 30 θέσεις είναι για προσωπικό κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στην ειδικότητα Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Οι υπόλοιπες 10 θέσεις αφορούν οδηγούς κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις οδηγών πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην επίσημη προκήρυξη, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία ξεκινά στις 7 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το νέο έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 ΔΕ/ΥΕ και να το καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η διαδικασία αφορά την προκήρυξη ΣΟΧ 9/2026.

Τρόποι υποβολής

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, με την προβλεπόμενη θεώρηση της υπογραφής.

Εναλλακτικά, υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή.

Η διεύθυνση υποβολής είναι:

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, Ανδρόγεω 2, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, προς το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Για διευκρινίσεις διατίθενται τα τηλέφωνα 2813 409427 και 2813 409162.

Πού βρίσκονται τα δικαιολογητικά

Η αναλυτική προκήρυξη, τα έντυπα αιτήσεων και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Οι υποψήφιοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα απαιτούμενα προσόντα και τον τρόπο υποβολής, προκειμένου να αποφύγουν ελλείψεις στον φάκελό τους.

Ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας

Η πρόσληψη προσωπικού αποσκοπεί στην κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Καθαριότητας και της Ανακύκλωσης.

Πρόκειται για συμβάσεις ορισμένου χρόνου και όχι για μόνιμες θέσεις εργασίας.

Η στελέχωση των υπηρεσιών αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία για την καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς επηρεάζει την αποκομιδή απορριμμάτων και την ομαλή λειτουργία του δημοτικού μηχανισμού.