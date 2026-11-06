Κ. Σπυριδάκη: Η κυβερνητική αναξιοπιστία στο Μεταναστευτικό αποκαλύπτεται από τη βιωμένη πραγματικότητα της Ιεράπετρας

Με νέα κοινοβουλευτική παρέμβαση επανέρχεται στο ζήτημα της διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην Ιεράπετρα η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κατερίνα Σπυριδάκη, καταθέτοντας Αναφορά προς τέσσερα συναρμόδια Υπουργεία και αναδεικνύοντας το ολοένα μεγαλύτερο χάσμα ανάμεσα στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις και στην πραγματική κατάσταση που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία.

Δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη παρέμβαση. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας σταθερής κοινοβουλευτικής προσπάθειας, μέσα από την οποία η Βουλευτής έχει επανειλημμένα αναδείξει τις ελλείψεις στη στελέχωση του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, την πίεση στις αστυνομικές υπηρεσίες, την ανάγκη έγκαιρης μεταφοράς των νεοαφιχθέντων και τον κίνδυνο να μετατραπεί η προσωρινή διαχείριση των αφίξεων σε μόνιμο βάρος για έναν ήδη επιβαρυμένο τόπο.

Με τη νέα της παρέμβαση, η Βουλευτής επανέρχεται σε ένα ζήτημα για το οποίο έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει την Κυβέρνηση, μεταφέροντας στα αρμόδια Υπουργεία τις καταγγελίες, τις αντιδράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφονται στην Ιεράπετρα.

Η κυβερνητική αναξιοπιστία δεν αποτελεί πλέον πολιτική εκτίμηση. Αποτυπώνεται στη διάψευση συγκεκριμένων δεσμεύσεων και στις συνέπειες που βιώνει καθημερινά ένας ολόκληρος τόπος.

Την ώρα που η Δημοτική Αρχή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα δεχθεί νέες αφίξεις στην πρώην ΑΓΡΕΞ, η κεντρική διοίκηση εξακολουθεί να μην παρουσιάζει έναν αποτελεσματικό μηχανισμό άμεσης μεταφοράς και αποσυμφόρησης. Αντιθέτως, ακόμη και η αδυναμία εξεύρεσης λεωφορείων αναδεικνύεται ως εμπόδιο στη διαχείριση των αφίξεων.

Πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση μετακύλισης της κρατικής ευθύνης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες ενός προβλήματος χωρίς να διαθέτει τις αρμοδιότητες, τους πόρους και τα μέσα της κεντρικής διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι καταγγελίες παραγωγών για καταστροφές σε θερμοκήπια γύρω από την πρώην ΑΓΡΕΞ, με σκισμένα καλύμματα, κατεστραμμένα φυτά και ζημιές στις καλλιέργειές τους. Η Βουλευτής ζητά την άμεση διερεύνηση και καταγραφή των περιστατικών, την προστασία των αγροτικών εγκαταστάσεων και την εξέταση της δυνατότητας αποκατάστασης των ζημιών όπου προκύπτει σχετική ευθύνη.

Παράλληλα, η διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών έρχεται να προστεθεί στα ήδη σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης και λειτουργικής εξάντλησης των δημόσιων υπηρεσιών της Ιεράπετρας. Το Λιμεναρχείο εξακολουθεί να λειτουργεί με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού, παρά τις επανειλημμένες κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για ενίσχυσή του. Οι προσωρινές αποσπάσεις και οι αποσπασματικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Ναυτιλίας δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ανάγκη ουσιαστικής και μόνιμης στελέχωσης μιας υπηρεσίας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της διαχείρισης των αφίξεων. Οι λιμενικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε διαρκώς αυξανόμενες επιχειρησιακές απαιτήσεις, χωρίς να διαθέτουν το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα η υπερεργασία και η εξάντληση να μετατρέπονται σε καθημερινή πραγματικότητα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στις αστυνομικές υπηρεσίες του Λασιθίου, όπου η υποστελέχωση αποτελεί πλέον διαχρονικό και οξύ πρόβλημα. Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις και τις αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξακολουθεί να μην προχωρά στην απαιτούμενη ουσιαστική ενίσχυση του προσωπικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναδειχθεί κοινοβουλευτικά, 83 οργανικές θέσεις στην Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου παραμένουν κενές, την ώρα που οι αστυνομικοί επιφορτίζονται με πρόσθετες αρμοδιότητες για τη διαχείριση των μεταναστευτικών αφίξεων. Η κυβερνητική επιμονή σε περιορισμένες και προσωρινές λύσεις, αντί για έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό στελέχωσης, αφήνει τις υπηρεσίες να λειτουργούν στα όρια των δυνατοτήτων τους και την τοπική κοινωνία να επωμίζεται τις συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, το Νοσοκομείο Ιεράπετρας και το ΕΚΑΒ καλούνται να σηκώσουν ένα ακόμη βάρος, ενώ ήδη δοκιμάζονται από σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διασωστικό προσωπικό. Ένα Νοσοκομείο που αγωνίζεται καθημερινά να διατηρήσει σε λειτουργία βασικές κλινικές και υπηρεσίες, με γνωστά και χρόνια προβλήματα στελέχωσης, καλείται να ανταποκριθεί και στις πρόσθετες ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των νεοαφιχθέντων. Αντίστοιχα, οι διασώστες και τα πληρώματα του ΕΚΑΒ, που ήδη καλύπτουν τις ανάγκες μιας μεγάλης γεωγραφικής περιοχής, βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόσθετες διακομιδές και αυξημένες απαιτήσεις. Δεν είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να απαιτεί από ένα ήδη αποδυναμωμένο σύστημα υγείας να ανταποκρίνεται σε ολοένα περισσότερες ανάγκες, χωρίς να εξασφαλίζει προηγουμένως το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται. Η υγειονομική φροντίδα τόσο των κατοίκων όσο και των ανθρώπων που φτάνουν στην περιοχή δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην υπέρβαση των αντοχών των εργαζομένων.

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα πίσω από τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις: ένα Λιμεναρχείο που περιμένει την ενίσχυση που του έχει υποσχεθεί η Πολιτεία, μια Αστυνομία με δεκάδες κενές οργανικές θέσεις, ένα Νοσοκομείο και ένα ΕΚΑΒ που λειτουργούν υπό διαρκή πίεση και μια Τοπική Αυτοδιοίκηση στην οποία μεταφέρονται ευθύνες χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και τα αναγκαία μέσα. Η νέα κοινοβουλευτική Αναφορά θέτει τα τέσσερα συναρμόδια Υπουργεία προ των ευθυνών τους, ζητώντας άμεση αποσυμφόρηση της πρώην ΑΓΡΕΞ, αξιόπιστο επιχειρησιακό σχέδιο για την έγκαιρη μεταφορά των νεοαφιχθέντων, ουσιαστική στελέχωση των Σωμάτων Ασφαλείας, ενίσχυση του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ, καθώς και προστασία των κατοίκων και των παραγωγών. Γιατί η Πολιτεία δεν μπορεί να μετατρέπει την αδυναμία της να σχεδιάσει και να οργανώσει σε μόνιμη υποχρέωση της τοπικής κοινωνίας να αντέχει.

«Επιμένουμε. Επανερχόμαστε κοινοβουλευτικά. Και θα συνεχίσουμε να επανερχόμαστε όσο η Κυβέρνηση επιλέγει να απαντά με διαβεβαιώσεις σε προβλήματα που απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις.

Γιατί πλέον η κυβερνητική αναξιοπιστία στο Μεταναστευτικό δεν αποκαλύπτεται μόνο από τις αντιφάσεις των δηλώσεων των αρμόδιων Υπουργών. Αποκαλύπτεται καθημερινά από τη βιωμένη πραγματικότητα της Ιεράπετρας.

Από τη βιωμένη πραγματικότητα της τοπικής κοινωνίας, που βλέπει την κατάσταση να επιβαρύνεται.

Από τη βιωμένη πραγματικότητα των παραγωγών, που καταγγέλλουν καταστροφές στις καλλιέργειες και στις περιουσίες τους.

Από τη βιωμένη πραγματικότητα των λιμενικών και των αστυνομικών, που καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξημένες ανάγκες με ανεπαρκές προσωπικό.

Από τη βιωμένη πραγματικότητα των γιατρών και των νοσηλευτών του Νοσοκομείου μας και του ΕΚΑΒ, που αγωνίζονται καθημερινά να κρατήσουν όρθιες τις υπηρεσίες υγείας.

Και από τη βιωμένη πραγματικότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία μεταφέρονται ολοένα περισσότερες ευθύνες χωρίς να εξασφαλίζονται τα αντίστοιχα μέσα.

Η Κυβέρνηση υποσχέθηκε μεταφορά μέσα σε λίγες ώρες. Σήμερα μιλά για δύο και τρία εικοσιτετράωρα. Ζητά από τον Δήμο να διαχειρίζεται έναν χώρο, ενώ καταγράφονται ακόμη και δυσκολίες στην εξεύρεση λεωφορείων για τη μεταφορά των ανθρώπων.

Αυτό δεν είναι οργανωμένη διαχείριση. Είναι η μετακύλιση των συνεπειών ενός ανεπαρκούς σχεδιασμού στις πλάτες της τοπικής κοινωνίας.

Και θέλω να είμαι απολύτως σαφής: δεν στρεφόμαστε απέναντι στους ανθρώπους που φτάνουν στις ακτές μας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η ασφάλειά τους αποτελούν αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της Πολιτείας. Όπως αδιαπραγμάτευτη είναι και η προστασία των κατοίκων, των παραγωγών και των εργαζομένων στις δημόσιες υπηρεσίες.

Δεν θα δεχθούμε η Ιεράπετρα να μετατρέπεται σε χώρο διαχείρισης των κυβερνητικών αδιεξόδων.

Έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα. Έχουμε ζητήσει ενίσχυση του Λιμεναρχείου, στελέχωση της Αστυνομίας, προστασία του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ και συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο για τις αφίξεις και τις μεταφορές.

Οι Υπουργοί οφείλουν πλέον να δώσουν απαντήσεις όχι μόνο στη Βουλή, αλλά πρωτίστως στους ανθρώπους που βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες αυτής της κατάστασης.

Γιατί η αξιοπιστία μιας κυβέρνησης δεν μετριέται από όσα υπόσχεται στην Αθήνα. Μετριέται από όσα πραγματικά συμβαίνουν στην Ιεράπετρα. Και εκεί, οι υποσχέσεις της δοκιμάζονται καθημερινά από τη βιωμένη πραγματικότητα ενός ολόκληρου τόπου», δήλωσε χαρακτηριστικά κλείνοντας η Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σπυριδάκη.