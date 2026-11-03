Ιεράπετρα: Στους 647 οι μετανάστες στην ΑΓΡΕΞ – Νέες αφίξεις και αυξανόμενη πίεση στις υποδομές

Σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση βρίσκονται οι χώροι προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στη νότια Κρήτη, καθώς οι διαδοχικές αφίξεις των τελευταίων ημερών συνεχίζουν να αυξάνουν τον αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται άμεση υποστήριξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν το πρωί της Τρίτης 3 Νοεμβρίου 2026, στην πρώην εγκατάσταση της ΑΓΡΕΞ στην Ιεράπετρα βρίσκονται πλέον 647 άνθρωποι.

Ο αριθμός προέκυψε μετά τη μεταφορά ακόμη 49 μεταναστών, οι οποίοι είχαν περισυλλεγεί στη θάλασσα.

Νέα άφιξη στην Ιεράπετρα

Οι 49 άνθρωποι μεταφέρθηκαν αρχικά με σκάφος της Frontex και στη συνέχεια παρελήφθησαν από το πλωτό ασθενοφόρο του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας.

Η αποβίβασή τους πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της πόλης.

Ακολούθησε μεταφορά με όχημα του Δήμου Ιεράπετρας προς τις εγκαταστάσεις της πρώην ΑΓΡΕΞ, όπου φιλοξενούνται προσωρινά οι νεοαφιχθέντες.

Το περιστατικό προστίθεται στις αφίξεις που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή.

Αφίξεις στους Καλούς Λιμένες – Ανάμεσα στους διασωθέντες ένα βρέφος

Την ίδια νύχτα καταγράφηκαν δύο περιστατικά στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, 53 άνθρωποι αποβιβάστηκαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ακόμη 64 μεταφέρθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Ανάμεσα στους 64 διασωθέντες βρισκόταν και ένα βρέφος.

Οι συνολικά 117 άνθρωποι των συγκεκριμένων περιστατικών μεταφέρθηκαν προς το Ηράκλειο.

Η προσωρινή φιλοξενία γίνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα

Οι αριθμοί των αφίξεων καταγράφουν μόνο μία πλευρά του μεταναστευτικού ζητήματος.

Το σημαντικότερο πρόβλημα που αναδεικνύεται πλέον αφορά τη διαθεσιμότητα κατάλληλων υποδομών.

Η προσωρινή παραμονή εκατοντάδων ανθρώπων απαιτεί επάρκεια σε χώρους, υποδομές υγιεινής, πόσιμο νερό, σίτιση, ιατρική φροντίδα και δυνατότητα έγκαιρης μεταφοράς.

Όταν οι αφίξεις συνεχίζονται χωρίς αντίστοιχο ρυθμό μετακινήσεων, η πίεση στις εγκαταστάσεις αυξάνεται.

Η ανάγκη οργανωμένου σχεδιασμού

Η κατάσταση στην Ιεράπετρα επαναφέρει τα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες στη νότια Κρήτη.

Οι τοπικές αρχές και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά που απαιτούν άμεση ανταπόκριση, ενώ η ευθύνη για τη συνολική οργάνωση της υποδοχής συνδέεται με τον κρατικό σχεδιασμό.

Ο αριθμός των 647 αφορά την καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε το πρωί της 3ης Νοεμβρίου και μπορεί να μεταβληθεί με νεότερες αφίξεις ή αναχωρήσεις.

Πέρα από την καταγραφή των νέων περιστατικών, το ζητούμενο είναι πλέον η εξασφάλιση ανθρώπινων και ασφαλών συνθηκών προσωρινής διαμονής.