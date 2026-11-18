Όταν μια δημοτική χορωδία αναγκάζεται να χρηματοδοτήσει μόνη της τη συμμετοχή της σε ένα διεθνές πολιτιστικό γεγονός, ενώ ο Δήμος διαχειρίζεται δημόσιους πόρους για άλλες επιλογές, τότε κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Υπάρχουν στιγμές που οι επιλογές μιας δημοτικής αρχής αποκαλύπτουν πολύ περισσότερα από τις επίσημες ανακοινώσεις, τις εκδηλώσεις και τις μεγαλόστομες διακηρύξεις περί πολιτισμού.

Μία τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Δημοτικής Χορωδίας Αγίου Νικολάου, τα μέλη της οποίας ετοιμάζονται να ταξιδέψουν στην Καρδίτσα, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 44ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρδίτσας, έναν σημαντικό πολιτιστικό θεσμό με μακρά ιστορία και διεθνή συμμετοχή.

Και ποιος καλείται να καλύψει τα έξοδα αυτής της συμμετοχής; Οι ίδιοι οι χορωδοί!

Άνθρωποι που αφιερώνουν αμέτρητες ώρες σε πρόβες, που διαθέτουν προσωπικό χρόνο, κόπο και αγάπη για τη μουσική, που εκπροσωπούν τον Άγιο Νικόλαο και μεταφέρουν το όνομα της πόλης έξω από τα όριά της, αναγκάζονται να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να αποτελεί αυτονόητη προτεραιότητα για τον Δήμο τους.

Αυτό δεν είναι απλώς μια οικονομική εκκρεμότητα. Είναι ένα ζήτημα αναγνώρισης, σεβασμού και αντιμετώπισης των ανθρώπων που προσφέρουν στον πολιτισμό του τόπου.

Τελικά, ποιες είναι οι προτεραιότητες του Δήμου;

Είναι πραγματικά δύσκολο να κατανοήσει κανείς τη συγκεκριμένη αντιμετώπιση.

Από τη μία πλευρά, ακούμε διαρκώς για την ανάγκη πολιτιστικής ανάπτυξης, εξωστρέφειας και προβολής του Αγίου Νικολάου. Από την άλλη, όταν προκύπτει μια πραγματική ευκαιρία εξωστρέφειας, με τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας σε έναν διεθνή θεσμό, οι άνθρωποι που υπηρετούν αυτή την προσπάθεια καλούνται να πληρώσουν μόνοι τους.

Και εδώ προκύπτουν εύλογα ερωτήματα:

Δεν υπάρχουν χρήματα για τη μετακίνηση και τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας;

Δεν μπορεί ο Δήμος να καλύψει έστω ένα μέρος των εξόδων;

Ποια κριτήρια καθορίζουν ποιες πολιτιστικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται και ποιες αφήνονται να επιβιώσουν χάρη στην προσωπική οικονομική συνεισφορά των συμμετεχόντων;

Δεν ζητά κανείς να χρηματοδοτούνται τα πάντα χωρίς σχεδιασμό. Ζητά όμως να υπάρχει ισορροπία, διαφάνεια και στοιχειώδης αναγνώριση της προσφοράς.

Οι απευθείας αναθέσεις και τα δύο μέτρα και δύο σταθμά

Την ίδια ώρα, οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν με ποια κριτήρια κατανέμονται οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι του Δήμου και των δημοτικών επιχειρήσεων.

Οι απευθείας αναθέσεις, τόσο στον Δήμο Αγίου Νικολάου όσο και στη ΔΑΕΑΝ, αποτελούν ένα πεδίο που χρειάζεται διαρκή δημοσιογραφικό έλεγχο και ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών.

Δεν αρκεί μια δαπάνη να είναι τυπικά νόμιμη. Οι δημότες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν γιατί επιλέγεται ένας συγκεκριμένος τρόπος ανάθεσης, ποιες εναλλακτικές εξετάστηκαν, ποια είναι τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων και αν εξασφαλίζεται πραγματικά η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του δημόσιου χρήματος.

Οι επιλογές αυτές χρειάζονται τεκμηρίωση και καθαρές απαντήσεις, ιδιαίτερα όταν την ίδια στιγμή πολιτιστικές δραστηριότητες που εκπροσωπούν τον Δήμο δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη.

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν υπάρχουν χρήματα για τον πολιτισμό. Είναι εάν ο πολιτισμός βρίσκεται πράγματι στις προτεραιότητες της δημοτικής διοίκησης.

Οι άνθρωποι του πολιτισμού δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας δημοτικής αρχής

Η Δημοτική Χορωδία δεν είναι μια φωτογραφία για τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου. Δεν είναι ένα σύνολο που υπάρχει για να συμπληρώνει το πρόγραμμα μιας επετειακής εκδήλωσης ή να προσφέρει μια ευχάριστη εικόνα στις επίσημες παρουσίες των αιρετών.

Είναι άνθρωποι με μεράκι, συνέπεια και προσωπικές θυσίες. Είναι μια συλλογική προσπάθεια που απαιτεί χρόνο, πειθαρχία και συνεχή δουλειά.

Και όταν αυτοί οι άνθρωποι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον τόπο τους σε ένα διεθνές φεστιβάλ, η δημοτική αρχή οφείλει να βρίσκεται δίπλα τους, όχι απλώς να παρακολουθεί την προσπάθειά τους από απόσταση.

Γιατί ο πολιτισμός δεν μετριέται μόνο με τα ποσά που εγκρίνονται για εκδηλώσεις. Μετριέται κυρίως με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται εκείνοι που τον υπηρετούν καθημερινά.

Ο Άγιος Νικόλαος αξίζει έναν πολιτισμό με συνέχεια, στήριξη και αξιοπρέπεια. Και οι άνθρωποι της Δημοτικής Χορωδίας αξίζουν κάτι πολύ περισσότερο από ένα ευχαριστώ μετά την επιστροφή τους από την Καρδίτσα.

Η δημοτική αρχή οφείλει να απαντήσει δημόσια. Γιατί η πόλη δεν εκπροσωπείται μόνο από τα έργα, τις αναθέσεις και τις επίσημες εκδηλώσεις. Εκπροσωπείται και από τους ανθρώπους της.

Και αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει να αισθάνονται ότι για να τιμήσουν τον τόπο τους πρέπει πρώτα να πληρώσουν οι ίδιοι το τίμημα της αδιαφορίας.

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