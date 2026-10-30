Χανιά: Έντονες αποδοκιμασίες στον Άδωνι Γεωργιάδη κατά την επίσκεψή του στο Νοσοκομείο – Διαμαρτυρίες για την υποστελέχωση

Μέσα σε κλίμα έντασης και έντονων αποδοκιμασιών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026 η επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος».

Εργαζόμενοι και συγκεντρωμένοι πολίτες υποδέχθηκαν τον υπουργό με πανό και συνθήματα, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για τα προβλήματα στελέχωσης και τις συνθήκες λειτουργίας του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η ένταση κορυφώθηκε κατά τη μετακίνηση του υπουργού από το υπό κατασκευή Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών προς το αμφιθέατρο του νοσοκομείου, όπου είχε προγραμματιστεί συζήτηση για τα ζητήματα της δημόσιας υγείας.

Αποδοκιμασίες κατά τη μετακίνηση του υπουργού

Συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι και πολίτες αποδοκίμασαν τον Άδωνι Γεωργιάδη, χρησιμοποιώντας συνθήματα και χαρακτηρισμούς κατά της κυβερνητικής πολιτικής για την υγεία.

Ανάμεσα στα συνθήματα που ακούστηκαν ήταν και το «Με α και ου δεν φτιάχνετε Υγεία», ενώ καταγράφηκαν και προσωπικές αποδοκιμασίες προς τον υπουργό.

Το περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο από τον χώρο του νοσοκομείου.

Οι συγκεντρωμένοι επιδίωξαν να αναδείξουν τα προβλήματα που, σύμφωνα με τους ίδιους, αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς.

Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού καταγγέλλουν οι υγειονομικοί

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκεται η κατάσταση στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό επηρεάζουν τη λειτουργία κρίσιμων τμημάτων.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιήσει οι υγειονομικοί, στην Παθολογική Κλινική υπηρετούν τέσσερις ειδικευμένοι γιατροί, ενώ το 2021 στις δύο τότε παθολογικές κλινικές υπηρετούσαν δώδεκα.

Παράλληλα, στα Επείγοντα υπηρετούν δύο μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί, ενώ οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό φέρονται να περιορίζουν τη δυνατότητα καθημερινής λειτουργίας των χειρουργικών αιθουσών.

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τις καταγγελίες και τις ανακοινώσεις των εργαζομένων, οι οποίοι ζητούν άμεσες προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση του νοσοκομείου.

Τον Ιανουάριο του 2027 αναμένεται το νέο ΤΕΠ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο υπουργός Υγείας ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ολοκλήρωση και παράδοση του νέου ΤΕΠ αναμένεται τον Ιανουάριο του 2027.

Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων αποτελεί σημαντική παρέμβαση για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η κατασκευή σύγχρονων κτιριακών υποδομών θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαραίτητη στελέχωση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία τους.

Αντιπαράθεση και στο Δημαρχείο Χανίων

Πριν από την επίσκεψή του στο νοσοκομείο, ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τον δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η δυνατότητα παροχής πρόσθετων κινήτρων για την προσέλκυση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Ο υπουργός ζήτησε να εξεταστεί η συμμετοχή της δημοτικής αρχής στην προσπάθεια ενίσχυσης του νοσοκομείου, αναφερόμενος σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες άλλων δήμων.

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Σημανδηράκης αναγνώρισε τη σοβαρότητα των προβλημάτων και εξέφρασε την πρόθεση του Δήμου να συμβάλει στην αναζήτηση λύσεων.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κεντρική διοίκηση στις υποχρεώσεις που αφορούν τη στελέχωση και τη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας.

Στις 18:00 το συλλαλητήριο για το Νοσοκομείο

Οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν το απόγευμα της Παρασκευής, καθώς έχει προγραμματιστεί παγχανιώτικο συλλαλητήριο στις 18:00, στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς.

Στην κινητοποίηση καλούν η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το Εργατικό Κέντρο και άλλοι κοινωνικοί φορείς.

Κεντρικό αίτημα αποτελεί η ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας, με επαρκές προσωπικό και ασφαλείς συνθήκες περίθαλψης.

Το επόμενο ζητούμενο

Η σημερινή επίσκεψη και οι αντιδράσεις που τη συνόδευσαν ανέδειξαν τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με την κατάσταση και τις ανάγκες του Νοσοκομείου Χανίων.

Από τη μία πλευρά, η πολιτική ηγεσία προβάλλει την πρόοδο των έργων αναβάθμισης και την αναζήτηση κινήτρων προσέλκυσης προσωπικού.

Από την άλλη, οι εργαζόμενοι ζητούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις στελέχωσης, υποστηρίζοντας ότι οι σημερινές ελλείψεις επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία των υπηρεσιών.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις συγκεκριμένες ανακοινώσεις και δεσμεύσεις που θα ακολουθήσουν, αλλά και στην πορεία ολοκλήρωσης του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.