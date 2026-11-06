Παναγιώτης Τιμογιαννάκης: Κινηματογραφικές εμπειρίες για Όσκαρ στα Χανιά

▤ ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ Τα βασικά σημεία του άρθρου Στο 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συζητήθηκαν η μαγεία του σινεμά, τα Όσκαρ και το παρασκήνιο μεγάλων παραγωγών με αφορμή το βιβλίο του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη.

Ο κριτικός κινηματογράφου μίλησε για την ιστορία των Όσκαρ και τις διαδικασίες αξιολόγησης, τονίζοντας τα αυστηρά καλλιτεχνικά κριτήρια τους.

Ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος περιέγραψε τη μυστική διαδικασία κάστινγκ στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν και αναφέρθηκε στη σημασία της ταινίας «Στρέλλα» για την ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση ανέδειξε δύο όψεις του κινηματογράφου, μπροστά και πίσω από την κάμερα, με κοινό στοιχείο την αγάπη για το σινεμά. Σύνοψη με την βοήθεια AI

Μια συζήτηση για τη μαγεία του κινηματογράφου, τις διαδικασίες πίσω από τα χρυσά αγαλματίδια και το παρασκήνιο μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, με αφορμή το βιβλίο «Όσκαρ» του καταξιωμένου κριτικού κινηματογράφου Παναγιώτη Τιμογιαννάκη (εκδόσεις Πεδίο).

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη, ενώ συμμετείχε ο ηθοποιός Γιάννης Κοκιασμένος, ο μοναδικός Έλληνας ηθοποιός που συμμετέχει στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Παναγιώτης Τιμογιαννάκης έχει μακρά διαδρομή στην κινηματογραφική δημοσιογραφία, 21 παρουσίες στις τελετές απονομής των Όσκαρ και γνωρίζει τον θεσμό εκ των έσω, πέρα από τη λάμψη και τη δημοσιότητά του. Στο βιβλίο του καταγράφει την ιστορία των βραβείων, αναλύει τις επιμέρους κατηγορίες, τις διαδικασίες αξιολόγησης και ψηφοφορίας, αλλά και τον ρόλο της εξειδικευμένης κινηματογραφικής γνώσης στην αποτίμηση μιας ταινίας. Από τη σκηνοθεσία και την υποκριτική μέχρι το μοντάζ, τη μουσική και το σενάριο, προσεγγίζει τα Όσκαρ ως έναν θεσμό με αυστηρά καλλιτεχνικά κριτήρια επιλογής και όχι απλά ως μια λαμπερή τελετή απονομής.

Ανατρέχοντας στην προσωπική του διαδρομή, ο κριτικός κινηματογράφου θυμήθηκε τη σχεδόν μαγική επίδραση που ασκούσε πάνω του η κινηματογραφική αίθουσα, με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, την παράξενη μυρωδιά και τη μεγάλη οθόνη. Όπως εξήγησε, κάποια στιγμή συνειδητοποίησε ότι δεν τον ενδιέφερε να σκηνοθετεί ή να γράφει σενάρια, αλλά να βλέπει ταινίες. Έτσι, η αγάπη του για το σινεμά τον οδήγησε στην κινηματογραφική κριτική, με αφετηρία την εφημερίδα «Εστία».

Μια διαφορετική ματιά στο κινηματογραφικό παρασκήνιο πρόσφερε ο Γιάννης Κοκιασμένος, περιγράφοντας την ιδιαίτερα μυστική διαδικασία του κάστινγκ για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Όπως αφηγήθηκε, οι υποψήφιοι κλήθηκαν να γράψουν και να ερμηνεύσουν μια σκηνή με βάση ένα πλαίσιο που τους δόθηκε, χωρίς να γνωρίζουν το συνολικό σενάριο. Ακόμη και όταν έφτασε στα γυρίσματα, είχε πρόσβαση μόνο στις σελίδες που αφορούσαν τον ρόλο του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε και στη «Στρέλλα» του Πάνου Χ. Κούτρα, στην οποία συμμετείχε, μια ταινία που, όπως επεσήμανε, σηματοδότησε μια ουσιαστική αλλαγή στην ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα. Θυμήθηκε μάλιστα τους φόβους και τις επιφυλάξεις που συνόδευαν τότε τη συμμετοχή σε ένα τόσο τολμηρό κινηματογραφικό εγχείρημα.

Η εκδήλωση πρόσφερε στο κοινό του φεστιβάλ δύο διαφορετικές όψεις της έβδομης τέχνης, με κοινό παρονομαστή τη γοητεία του σινεμά, τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα.