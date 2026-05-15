CAFE MELI
Europlan
AGORA

TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
NOVA
ΔΕΗ techliving zone 1
Palermo TECH HUB
Cosmos

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει το δίκτυο καταστημάτων της, εισάγοντας την TechLiving Zone σε 47 σημεία πανελλαδικά, φέρνοντας για πρώτη φορά ενέργεια και τεχνολογία σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση. Μέσα από την TechLiving Zone, επαναπροσδιορίζεται η εμπειρία εξυπηρέτησης, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

ΧΡΥΣΟΣ

Σε μια περίοδο που η αγορά λιανικής κατευθύνεται σε υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επεκτείνει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος πέρα από την ενέργεια, ενσωματώνοντας προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες και διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο one-stop shop για τον πελάτη. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της, πανελλαδικά, με την προσθήκη 26 ανασχεδιασμένων καταστημάτων ΔΕΗ τους επόμενους μήνες.

Με την ανάπτυξη της Tech Living Zone, η ΔΕΗ ενισχύει τη σύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πελατών της, επεκτείνοντας τον ρόλο του φυσικού καταστήματος σε ένα σύγχρονο σημείο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, η ΔΕΗ μετασχηματίζει τα καταστήματά της, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης που συνδυάζει και ενσωματώνει καινοτόμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας και τεχνολογίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

SUNSTOP
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 15 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 15/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

plein0

Η νέα εποχή στα luxury watches έρχεται από την Philipp Plein στο Yiannis Jewellery

14 Μαΐου 2026

Πολωνός κατασκευαστής σκαλωσιών: Άμεση παράδοση και διεθνώς αναγνωρισμένη ασφάλεια

24 Απριλίου 2026

Το Καρνάγιο και η Πίτα του Ρήγα μεγαλώνουν την ομάδα τους!

14 Απριλίου 2026

Πάσχα γεμάτο δώρα στα super markets Χαλκιαδάκης!

7 Απριλίου 2026

S/M Χαλκιαδάκης: Με υπερηφάνεια για τον τόπο μας και τους ανθρώπους του

2 Απριλίου 2026

Η πολυτέλεια συναντά την ακρίβεια του χρόνου… στο YIANNIS JEWELLERY

1 Απριλίου 2026

Εκατοντάδες επιχειρήσεις στην Κρήτη επιλέγουν τις προπληρωμένες κάρτες Χαλκιαδάκης

27 Μαρτίου 2026
airbnb

Ασφάλισε το airbnb σου τώρα! – Ασφαλιστικό γραφείο «Καίτη Γραφανάκη»

19 Μαρτίου 2026

«Η Διεκδίκηση ως Δεξιότητα Ζωής»

17 Μαρτίου 2026

Φρεσκάδα & γεύση… στο λεπτό! – Πεινάς; Στον ΓΡΗΓΟΡΗ σε έχουμε …φρέσκο, …γευστικό και …έτοιμο

13 Μαρτίου 2026
Back to top button