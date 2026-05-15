TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ

Η ΔΕΗ μετασχηματίζει το δίκτυο καταστημάτων της, εισάγοντας την TechLiving Zone σε 47 σημεία πανελλαδικά, φέρνοντας για πρώτη φορά ενέργεια και τεχνολογία σε ένα ενιαίο σημείο εμπειρίας για το σπίτι και την επιχείρηση. Μέσα από την TechLiving Zone, επαναπροσδιορίζεται η εμπειρία εξυπηρέτησης, με λύσεις που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της.

Σε μια περίοδο που η αγορά λιανικής κατευθύνεται σε υβριδικά μοντέλα εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επεκτείνει τον ρόλο του φυσικού καταστήματος πέρα από την ενέργεια, ενσωματώνοντας προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες και διαμορφώνοντας ένα νέο μοντέλο one-stop shop για τον πελάτη. Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία της, πανελλαδικά, με την προσθήκη 26 ανασχεδιασμένων καταστημάτων ΔΕΗ τους επόμενους μήνες.

Με την ανάπτυξη της Tech Living Zone, η ΔΕΗ ενισχύει τη σύνδεση ενέργειας και τεχνολογίας στην καθημερινότητα των πελατών της, επεκτείνοντας τον ρόλο του φυσικού καταστήματος σε ένα σύγχρονο σημείο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων. Έχοντας τον πελάτη, τις ανάγκες και την εμπειρία του στο επίκεντρο, η ΔΕΗ μετασχηματίζει τα καταστήματά της, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο εξυπηρέτησης που συνδυάζει και ενσωματώνει καινοτόμες υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις ενέργειας και τεχνολογίας στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.