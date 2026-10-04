Νερατζούλης: Το καθημερινό μενού που σας λύνει τα χέρια – Επιλέγετε, παραγγέλνετε και μαγειρεύετε χωρίς κόπο

Το καθημερινό ερώτημα «τι θα μαγειρέψουμε σήμερα;» μπορεί πλέον να γίνει πολύ πιο εύκολο. Το Κρεοπωλείο Κώστας Νερατζούλης, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 13 στον Άγιο Νικόλαο, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο «Καθημερινό Μενού», με πολλές διαφορετικές προτάσεις για το οικογενειακό τραπέζι, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στη διάθεσή σας και στον χρόνο σας.

Από ένα γρήγορο και εύκολο γεύμα μέχρι ένα πιο ιδιαίτερο πιάτο, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να προετοιμαστούν από το κρεοπωλείο, ώστε να παραλάβετε την παραγγελία σας έτοιμη για μαγείρεμα ή ψήσιμο.

Όταν η ποιότητα συναντά την ευκολία

Το καθημερινό μενού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρολό κοτόπουλο, ρολό χοιρινό από λαιμό, πανσέτα ρολό, ρολό κιμά, σφολιάτα γεμιστή με κιμά, βοδινό ρολό – γεμιστή picanha, αρνί ή πρόβατο ρολό, αρνί ή πρόβατο σουβλάκι, κοτόπουλο σουβλάκι φιλέτο, χοιρινό σουβλάκι λαιμού και πολλές ακόμη επιλογές.

Στο δεύτερο μέρος του μενού βρίσκονται προτάσεις όπως κεφτεδάκια κοτόπουλου, μπιφτέκια κοτόπουλου, κιμάς κοτόπουλου, κοτομπουκιές από φρέσκο φιλέτο, χοιρινό σνίτσελ πανέ, μπιφτέκια γεμιστά με βέικον, μπιφτέκια burger μοσχάρι, κεμπάπ, κεφτεδάκια, σουτζουκάκια, γιουρβαλάκια, σέφταλιες, φιλετίνια πανέ και κοπανάκι κοτόπουλο.

Με αυτόν τον τρόπο, το καθημερινό τραπέζι γίνεται υπόθεση λίγων λεπτών για την επιλογή και την παραγγελία.

Παραγγείλετε εγκαίρως

Η διαδικασία είναι απλή: επιλέγετε από το μενού, τηλεφωνείτε ή στέλνετε μήνυμα και το Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη αναλαμβάνει την προετοιμασία της παραγγελίας σας.

Για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση, η επιχείρηση προτρέπει τους πελάτες να κάνουν την παραγγελία τους μία ημέρα νωρίτερα, ώστε να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και η παραγγελία να είναι έτοιμη στην ώρα της.

Και για το γιορτινό τραπέζι

Οι προτάσεις δεν σταματούν στο καθημερινό μενού.

Στη δεύτερη σελίδα της πρότασης του Κρεοπωλείου Νερατζούλη υπάρχει ένα ξεχωριστό «Γιορτινό Μενού», με επιλογές για τραπέζια που θέλουν κάτι πιο ξεχωριστό.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρολό κοτόπουλο σπεσιαλιτέ, κοτόπουλο ρολό, πανσέτα χοιρινή ρολό σπεσιαλιτέ, λαιμός χοιρινό ρολό, γεμιστό κοτόπουλο και γαλοπούλα, χοιρινό καρέ γεμιστό, χοιρινή πανσέτα γεμιστή, κορμός κιμάς γεμιστός, μοσχάρι picanha γεμιστή, αρνί μπούτι γεμιστό, αρνί μπούτι ρολό, λαχματζούν σε τορτίγια, σφολιάτες γεμιστές, γεμιστό κουλούρι σφολιάτα με κιμά και μπιφτέκια προβατίνα.

Και φυσικά, όπως αναφέρει η ίδια η επιχείρηση, υπάρχουν πολλές ακόμη κρεατολιχουδιές που μπορείτε να επιλέξετε για το γιορτινό σας τραπέζι.

Ένα τηλεφώνημα και το καθημερινό φαγητό γίνεται πιο εύκολο

Για όσους εργάζονται πολλές ώρες, για οικογένειες που θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο ή απλώς για όσους δεν θέλουν να αναρωτιούνται καθημερινά «τι θα μαγειρέψω σήμερα;», η πρόταση του Κρεοπωλείου Κώστα Νερατζούλη αποτελεί μια πρακτική λύση.

Εσείς επιλέγετε το μενού.

Το κρεοπωλείο αναλαμβάνει την προετοιμασία.

Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το μαγειρέψετε ή να το ψήσετε.

📍 Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 13, Άγιος Νικόλαος Κρήτης

📞 28410 22142

📱 697 275 8843

Κρεοπωλείο Κώστας Νερατζούλης – Νόστιμες ιδέες για κάθε μέρα, εύκολα και πρακτικά στο δικό σας τραπέζι.