AGORA

Νερατζούλης: Το καθημερινό μενού που σας λύνει τα χέρια – Επιλέγετε, παραγγέλνετε και μαγειρεύετε χωρίς κόπο

Έτοιμες προτάσεις για το καθημερινό τραπέζι, με ποικιλία κρεατοσκευασμάτων και την ποιότητα του Κρεοπωλείου Κώστα Νερατζούλη στον Άγιο Νικόλαο

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/10/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
neratzoylhs 700x400

Το καθημερινό ερώτημα «τι θα μαγειρέψουμε σήμερα;» μπορεί πλέον να γίνει πολύ πιο εύκολο. Το Κρεοπωλείο Κώστας Νερατζούλης, στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 13 στον Άγιο Νικόλαο, έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο «Καθημερινό Μενού», με πολλές διαφορετικές προτάσεις για το οικογενειακό τραπέζι, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε αυτό που ταιριάζει στη διάθεσή σας και στον χρόνο σας.

Από ένα γρήγορο και εύκολο γεύμα μέχρι ένα πιο ιδιαίτερο πιάτο, οι επιλογές είναι πολλές και μπορούν να προετοιμαστούν από το κρεοπωλείο, ώστε να παραλάβετε την παραγγελία σας έτοιμη για μαγείρεμα ή ψήσιμο.

Όταν η ποιότητα συναντά την ευκολία

Το καθημερινό μενού περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ρολό κοτόπουλο, ρολό χοιρινό από λαιμό, πανσέτα ρολό, ρολό κιμά, σφολιάτα γεμιστή με κιμά, βοδινό ρολό – γεμιστή picanha, αρνί ή πρόβατο ρολό, αρνί ή πρόβατο σουβλάκι, κοτόπουλο σουβλάκι φιλέτο, χοιρινό σουβλάκι λαιμού και πολλές ακόμη επιλογές.

Στο δεύτερο μέρος του μενού βρίσκονται προτάσεις όπως κεφτεδάκια κοτόπουλου, μπιφτέκια κοτόπουλου, κιμάς κοτόπουλου, κοτομπουκιές από φρέσκο φιλέτο, χοιρινό σνίτσελ πανέ, μπιφτέκια γεμιστά με βέικον, μπιφτέκια burger μοσχάρι, κεμπάπ, κεφτεδάκια, σουτζουκάκια, γιουρβαλάκια, σέφταλιες, φιλετίνια πανέ και κοπανάκι κοτόπουλο.

Με αυτόν τον τρόπο, το καθημερινό τραπέζι γίνεται υπόθεση λίγων λεπτών για την επιλογή και την παραγγελία.

neratzoylhs menu1

Παραγγείλετε εγκαίρως

Η διαδικασία είναι απλή: επιλέγετε από το μενού, τηλεφωνείτε ή στέλνετε μήνυμα και το Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη αναλαμβάνει την προετοιμασία της παραγγελίας σας.

Για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση, η επιχείρηση προτρέπει τους πελάτες να κάνουν την παραγγελία τους μία ημέρα νωρίτερα, ώστε να υπάρχει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός και η παραγγελία να είναι έτοιμη στην ώρα της.

Και για το γιορτινό τραπέζι

Οι προτάσεις δεν σταματούν στο καθημερινό μενού.

Στη δεύτερη σελίδα της πρότασης του Κρεοπωλείου Νερατζούλη υπάρχει ένα ξεχωριστό «Γιορτινό Μενού», με επιλογές για τραπέζια που θέλουν κάτι πιο ξεχωριστό.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται ρολό κοτόπουλο σπεσιαλιτέ, κοτόπουλο ρολό, πανσέτα χοιρινή ρολό σπεσιαλιτέ, λαιμός χοιρινό ρολό, γεμιστό κοτόπουλο και γαλοπούλα, χοιρινό καρέ γεμιστό, χοιρινή πανσέτα γεμιστή, κορμός κιμάς γεμιστός, μοσχάρι picanha γεμιστή, αρνί μπούτι γεμιστό, αρνί μπούτι ρολό, λαχματζούν σε τορτίγια, σφολιάτες γεμιστές, γεμιστό κουλούρι σφολιάτα με κιμά και μπιφτέκια προβατίνα.

Και φυσικά, όπως αναφέρει η ίδια η επιχείρηση, υπάρχουν πολλές ακόμη κρεατολιχουδιές που μπορείτε να επιλέξετε για το γιορτινό σας τραπέζι.

neratzoylhs menu2

Ένα τηλεφώνημα και το καθημερινό φαγητό γίνεται πιο εύκολο

Για όσους εργάζονται πολλές ώρες, για οικογένειες που θέλουν να εξοικονομήσουν χρόνο ή απλώς για όσους δεν θέλουν να αναρωτιούνται καθημερινά «τι θα μαγειρέψω σήμερα;», η πρόταση του Κρεοπωλείου Κώστα Νερατζούλη αποτελεί μια πρακτική λύση.

Εσείς επιλέγετε το μενού.
Το κρεοπωλείο αναλαμβάνει την προετοιμασία.
Και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να το μαγειρέψετε ή να το ψήσετε.

📍 Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 13, Άγιος Νικόλαος Κρήτης
📞 28410 22142
📱 697 275 8843

Κρεοπωλείο Κώστας Νερατζούλης – Νόστιμες ιδέες για κάθε μέρα, εύκολα και πρακτικά στο δικό σας τραπέζι.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 4 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 04/10/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Εξωτερική entrofo 2026 xalkiadakis 770x443

Με μεγάλη επιτυχία το 1ο Forum Διατροφής, Ασφάλειας Τροφίμων και Μείωσης Σπατάλης Τροφίμων της Χαλκιαδάκης Α.Ε.

3 Οκτωβρίου 2026
nexa media house

NEXA: Η Media House δημιούργησε το δικό της Client Portal

21 Σεπτεμβρίου 2026

ΓΡΗΓΟΡΗΣ: Στήριξη στους μαθητές με έκπτωση 10% σε όλες τις αγορές!

19 Σεπτεμβρίου 2026

Φρεσκάδα & γεύση… στο λεπτό! – Πεινάς; Στον ΓΡΗΓΟΡΗ σε έχουμε …φρέσκο, …γευστικό και …έτοιμο

8 Σεπτεμβρίου 2026
Εξωτερική Χαλκιαδάκης Εγκαίνια Ηρακλή 770x443

Χαλκιαδάκης Α.Ε.: Εγκαίνια ανακαινισμένου καταστήματος Ηρακλή στον Μασταμπά Ηρακλείου

8 Σεπτεμβρίου 2026
mamma mio

Ετοιμαστείτε για μεγάλο Κρητικό γλέντι στο Mamma Mio με τον Νίκο Δημοτάκη

29 Αυγούστου 2026
deh shop

ΔΕΗ: Με περισσότερα από 100 καταστήματα νέας γενιάς επαναπροσδιορίζει την εμπειρία εξυπηρέτησης

26 Αυγούστου 2026
makrakis horeka

ΜΑΚΡΑΚΗΣ CLEAN MARKET: Ολοκληρωμένες λύσεις επαγγελματικού εξοπλισμού HORECA

13 Αυγούστου 2026
elounda beach party

Elounda Beach Party 2026: Η αντίστροφη μέτρηση για το μεγαλύτερο beach party της Κρήτης ξεκίνησε

5 Αυγούστου 2026

Όμιλος ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Ουγγαρίας με νέα έργα ΑΠΕ

24 Ιουλίου 2026
Back to top button