Λασιθιώτικος Φούρνος: Από το 1986, η παράδοση συναντά τη σύγχρονη γεύση σε έναν νέο χώρο

Στην οδό Κριτσάς 3, ο νέος Λασιθιώτικος Φούρνος υποδέχεται το κοινό σε έναν ανανεωμένο, σύγχρονο χώρο, με εκλεκτά αρτοποιήματα, ζαχαροπλαστική, ποιοτικό καφέ και χειροποίητες προτάσεις brunch.

Υπάρχουν μέρη που συνδέονται με τις καθημερινές μας συνήθειες και τις μικρές απολαύσεις της ζωής. Ο «Λασιθιώτικος Φούρνος», με αφετηρία το 1986, συνεχίζει την πορεία του στον χρόνο, υποδεχόμενος πλέον το κοινό σε έναν νέο χώρο στον Άγιο Νικόλαο, όπου η παράδοση της αρτοποιίας συναντά τη σύγχρονη αισθητική και τη δημιουργική γαστρονομία.

Στην οδό Κριτσάς 3, ο νέος χώρος ξεχωρίζει από την πρώτη ματιά. Με προσεγμένο σχεδιασμό, ζεστές αποχρώσεις, άνετα καθίσματα και φιλόξενη ατμόσφαιρα, προσφέρει το κατάλληλο περιβάλλον για μια ευχάριστη στάση μέσα στην ημέρα. Είτε για τον πρωινό καφέ είτε για ένα χαλαρό brunch με φίλους, αποτελεί μια πρόταση που συνδυάζει τη γεύση με την εμπειρία της φιλοξενίας.

Από το φρεσκοψημένο αρτοσκεύασμα έως τη γλυκιά απόλαυση

Στον πυρήνα του νέου «Λασιθιώτικου Φούρνου» βρίσκεται η αρτοποιία, μια τέχνη που συνδέεται διαχρονικά με την καθημερινότητα και την παράδοση. Τα αρτοποιήματα αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης γευστικής πρότασης, η οποία συμπληρώνεται από επιλογές ζαχαροπλαστικής για όσους αναζητούν κάτι γλυκό, είτε ξεκινώντας την ημέρα τους είτε απολαμβάνοντας μια σύντομη διακοπή από τις υποχρεώσεις τους.

Χειροποίητο brunch και καφές σε έναν χώρο που σε κερδίζει

Ιδιαίτερη θέση στη νέα εμπειρία έχει το χειροποίητο brunch, με προτάσεις που δίνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον στο πρωινό και στις ώρες της χαλάρωσης. Σε συνδυασμό με τον καφέ, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη επιλογή για όσους θέλουν να απολαύσουν κάτι ποιοτικό, χωρίς βιασύνη.

Ο καλαίσθητος χώρος, με την άνεση και τη ζεστή του ατμόσφαιρα, προσφέρεται για προσωπικές στιγμές, συναντήσεις με φίλους αλλά και ένα ευχάριστο διάλειμμα στην καθημερινότητα. Εδώ, η έξοδος για καφέ μπορεί να συνδυαστεί με γεύσεις που κάνουν τη διαφορά.

Μια διαδρομή από το 1986 με το βλέμμα στο σήμερα

Από το 1986 μέχρι σήμερα, ο «Λασιθιώτικος Φούρνος» συνδέει το όνομά του με την αρτοποιία, εξελίσσοντας παράλληλα την παρουσία του και τις προτάσεις του. Ο νέος χώρος στην οδό Κριτσάς 3 σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο, με επίκεντρο την ποιότητα, τη γεύση και την επιθυμία για μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Για όσους βρίσκονται στον Άγιο Νικόλαο και αναζητούν αρτοποιήματα, γλυκές δημιουργίες, καφέ και χειροποίητο brunch σε ένα σύγχρονο και φιλόξενο περιβάλλον, ο νέος «Λασιθιώτικος Φούρνος» αποτελεί μια στάση που αξίζει να γνωρίσουν.

Λασιθιώτικος Φούρνος — Από το 1986.

📍 Οδός Κριτσάς 3, Άγιος Νικόλαος