Με στόχο την ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς γύρω από την αξία της τροφής και την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης τροφίμων, τα Super Markets Χαλκιαδάκης αναλαμβάνουν μια νέα εκπαιδευτική πρωτοβουλία, φέρνοντας το πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο» στις σχολικές αίθουσες της Κρήτης.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της δράσης, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου συνάντηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου με τον κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκη, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κατά την οποία παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι στόχοι, το περιεχόμενο και η εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράμματος.

Από την πλευρά της Χαλκιαδάκης συμμετείχαν ο Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας, Μιχάλης Τζαγκαράκης, η Νίκη Καλαμάτα από τη Διεύθυνση Marketing και η Δέσποινα Κουκουβά από τη Διεύθυνση Ποιότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον κ. Μπελαδάκη να εκφράζει τη στήριξή του σε πρωτοβουλίες βιωσιμότητας με ουσιαστικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας της εκπαιδευτικής κοινότητας με φορείς και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από τις μικρές ηλικίες.

Μαθαίνουμε από μικροί να μην αφήνουμε το φαγητό να πηγαίνει χαμένο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μπορούμε στο Σχολείο», που έχει σχεδιαστεί από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση ΜΠΟΡΟΥΜΕ, υλοποιείται στην Κρήτη με πρωτοβουλία της Χαλκιαδάκης και απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού.

Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις, συζήτηση και βιωματικά παιχνίδια, τα παιδιά ανακαλύπτουν τι σημαίνει σπατάλη τροφίμων, ποιες είναι οι συνέπειές της για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, αλλά κυρίως τι μπορούν να κάνουν τα ίδια για να την περιορίσουν.

Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν την πραγματική αξία των τροφίμων, να κατανοούν πόσο νερό, ενέργεια, χρόνο και ανθρώπινη εργασία απαιτεί η παραγωγή τους, να αποθηκεύουν σωστά τα τρόφιμα και να αξιοποιούν όσα περισσεύουν με ασφάλεια.

Με παιχνίδια όπως «Σώζω το φαγητό ή το πετάω;», «Το ταξίδι ενός τροφίμου» και «Ντετέκτιβ της σπατάλης», οι μαθητές καλούνται να σκεφτούν, να συνεργαστούν και να αναζητήσουν λύσεις σε πραγματικές καταστάσεις της καθημερινότητας.

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στα σχολεία, πραγματοποιείται μέσα στην τάξη, παρουσία του εκπαιδευτικού, και έχει διάρκεια μίας διδακτικής ώρας ανά τμήμα. Η υλοποίησή του προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026.

Μια πρωτοβουλία που ξεκινά από την εκπαίδευση και φτάνει σε κάθε σπίτι

Για τη Χαλκιαδάκης, η αντιμετώπιση της σπατάλης τροφίμων αποτελεί ουσιαστικό μέρος της ευθύνης της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Μέσα από τις δράσεις διάσωσης και προσφοράς τροφίμων, τη συνεργασία με κοινωνικές δομές και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες βιώσιμης διαχείρισης τροφίμων, η εταιρεία εργάζεται συστηματικά ώστε τρόφιμα κατάλληλα για κατανάλωση να μην καταλήγουν στα απορρίμματα. Με τη νέα εκπαιδευτική δράση, η προσπάθεια αυτή αποκτά μια ακόμη σημαντική διάσταση: την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στη νέα γενιά. Όπως δήλωσε ο Μιχάλης Τζαγκαράκης: «Πιστεύουμε ότι η ουσιαστική αλλαγή ξεκινά από την εκπαίδευση. Μέσα από το πρόγραμμα “Μπορούμε στο Σχολείο”, θέλουμε τα παιδιά να κατανοήσουν την πραγματική αξία της τροφής και να γίνουν πρεσβευτές ενός πιο υπεύθυνου τρόπου κατανάλωσης, μεταφέροντας το μήνυμα από τη σχολική αίθουσα σε κάθε σπίτι. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μπελαδάκη για τη θετική ανταπόκριση και τη στήριξή του σε πρωτοβουλίες με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο».

Γιατί η αλλαγή δεν ξεκινά μόνο από τις μεγάλες αποφάσεις. Ξεκινά από μικρές καθημερινές συνήθειες: από το φαγητό που δεν αφήνουμε στο πιάτο μας, από το φρούτο που δεν πετάμε επειδή δεν έχει τέλειο σχήμα, από την αξία που μαθαίνουμε να δίνουμε σε κάθε τρόφιμο.

Μικρές αλλαγές στο πιάτο, μεγάλη διαφορά για το αύριο.