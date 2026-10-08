Είσαι έτοιμος να κατακτήσεις τους αιθέρες;

Η Cretan Eagle Aviation ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε νέες και νέους και σε προσκαλεί σε μια ημέρα γεμάτη ενημέρωση, έμπνευση και… την αρχή μιας εντελώς νέας επαγγελματικής πορείας.

Σε περιμένουμε στο Airline Pilot Career Open Day!

Η έμπειρη ομάδα πιλότων και εκπαιδευτών της Cretan Eagle Aviation, με 25 χρόνια καταξίωσης στην αεροπορική εκπαίδευση, σε προσκαλεί να γνωρίσεις από κοντά το επάγγελμα του μέλλοντός σου. Κάνε την αρχή για μια νέα ζωή και μάθε πώς μπορείς να γίνεις ο αυριανός πιλότος γραμμής.

🎁 Μεγάλη Κλήρωση για τους Παρευρισκόμενους!

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση αποκλειστικά για τους υποψήφιους μαθητές που θα συμμετέχουν στο Open Day, όπου θα κληρωθούν 3 εκπαιδευτικές πτήσεις! Μια μοναδική ευκαιρία να καθίσεις στο πιλοτήριο και να ζήσεις την εμπειρία της πτήσης από τη θέση του κυβερνήτή.

📍 Πληροφορίες Εκδήλωσης:

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