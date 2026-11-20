Ένα ολοκαίνουργιο Super Market Χαλκιαδάκης maX άνοιξε σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, τις πόρτες του στην Παρηγοριά Χανίων, στη Γέφυρα Κλαδισού, προσφέροντας στους καταναλωτές μια σύγχρονη, άνετη και ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών!

Πρόκειται για το 43ο κατάστημα της Χαλκιαδάκης Α.Ε. στην Κρήτη και το 4ο στην πόλη των Χανίων, μια σημαντική νέα επένδυση που ενισχύει την παρουσία της μεγαλύτερης κρητικής αλυσίδας Super Market στη δυτική Κρήτη.

Με περίπου 1.500 τ.μ. χώρου πώλησης, 650 τ.μ. αποθηκευτικών χώρων και περισσότερους από 13.700 κωδικούς προϊόντων, το νέο Χαλκιαδάκης maX συνδυάζει μεγάλη ποικιλία, υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστικές τιμές και την εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα Super Markets Χαλκιαδάκης.

Όλα όσα χρειάζεσαι, σε μία στάση!

Στο νέο κατάστημα, η φρεσκάδα και οι ξεχωριστές γευστικές επιλογές έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο! Ένα πλήρως εξοπλισμένο κρεοπωλείο προσφέρει μεγάλη ποικιλία από εκλεκτά κρέατα, premium και gourmet κοπές, μαριναρισμένες επιλογές και ιδιαίτερα κρεατοπαρασκευάσματα. Στο τμήμα τυροκομικών και αλλαντικών, τα παραδοσιακά κρητικά τυριά συναντούν εκλεκτές γεύσεις από όλο τον κόσμο, ενώ στο μανάβικο ξεχωρίζουν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, με έμφαση στα προϊόντα της κρητικής και ελληνικής γης. Με συστηματικούς ποιοτικούς ελέγχους και πλήρη ιχνηλασιμότητα, διασφαλίζεται η ποιότητα και η φρεσκάδα τους, από το χωράφι ως το ράφι. Παράλληλα, διατίθεται και ποικιλία τυποποιημένων ψαριών.

Ξεχωριστή θέση έχουν, όπως πάντα, τα κρητικά προϊόντα, μέσα από τις συνεργασίες της εταιρείας με περισσότερους από 500 Κρητικούς παραγωγούς και προμηθευτές, στηρίζοντας έμπρακτα την τοπική παραγωγή και οικονομία.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν τον καφέ τους, φρέσκα σάντουιτς, φρεσκοψημένες σφολιάτες και αρτοποιήματα, ενώ καθημερινά θα βρίσκουν ζεστά μαγειρευτά γεύματα και φρεσκοψημένο ψωμί, με εύκολες και γευστικές λύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.

Σύγχρονες υποδομές, άνεση και γρήγορη εξυπηρέτηση

Το νέο Χαλκιαδάκης maX διαθέτει 8 συμβατικά ταμεία και 4 ταμεία αυτοεξυπηρέτησης (self-checkout), καθώς και περίπου 120 θέσεις στάθμευσης, σε εξωτερικό και υπόγειο χώρο, εξασφαλίζοντας άνετη πρόσβαση και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Παράλληλα, διαθέτει ΑΤΜ για την εξυπηρέτηση των πελατών, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στις καθημερινές τους συναλλαγές.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην προσβασιμότητα, με ειδικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, ράμπες, ανελκυστήρα που συνδέει το υπόγειο πάρκινγκ με το κατάστημα και κατάλληλα διαμορφωμένο WC.

Με σταθερό προσανατολισμό στη βιώσιμη ανάπτυξη, το κατάστημα διαθέτει φωτισμό LED και σύγχρονα ψυκτικά συστήματα που χρησιμοποιούν CO₂ ως φυσικό ψυκτικό μέσο, ενώ έχει προγραμματιστεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στη στέγη. Επιπλέον, στον υπόγειο χώρο στάθμευσης προβλέπονται τρεις διπλοί φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Μια νέα ομάδα, μια νέα αρχή στα Χανιά!

Πίσω από το νέο κατάστημα βρίσκεται μια δυναμική ομάδα περισσότερων από 80 εργαζομένων, έτοιμων να υποδεχτούν τους πελάτες με χαμόγελο, επαγγελματισμό και την ανθρώπινη εξυπηρέτηση που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

Με περισσότερους από 2.100 εργαζομένους συνολικά στην Κρήτη, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες του νησιού, συνεχίζοντας να επενδύει στους ανθρώπους της, να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και να στηρίζει την τοπική οικονομία.

Μεγάλη γιορτή, δώρα και εκπλήξεις για όλους!

Το άνοιγμα του νέου καταστήματος συνοδεύεται από γιορτινή ατμόσφαιρα, γευστικές δοκιμές, κεράσματα, μοναδικές προσφορές, δώρα και πολλές εκπλήξεις, που περιμένουν τους επισκέπτες τις πρώτες ημέρες λειτουργίας!

Παράλληλα, οι πελάτες του νέου καταστήματος θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δώρο μια ξεχωριστή τσάντα πολλαπλών χρήσεων αφιερωμένη στα Χανιά, ενώ μια μεγάλη κλήρωση με 4 μοναδικά δώρα, μία Samsung Mini LED Smart TV 65″ 4K και 3 Apple MacBook Air 13,6″ M5, περιμένει τους πελάτες όλων των καταστημάτων Χαλκιαδάκης στα Χανιά!

Επίσημα εγκαίνια τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου!

Η Χαλκιαδάκης Α.Ε. προσκαλεί τους κατοίκους των Χανίων, τους συνεργάτες και τους φίλους της εταιρείας στα επίσημα εγκαίνια του νέου Χαλκιαδάκης maX, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00, στην Παρηγοριά Χανίων, στη Γέφυρα Κλαδισού.

Σας περιμένουμε να γνωρίσετε από κοντά το νέο μας κατάστημα και να γιορτάσουμε μαζί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην κοινή μας πορεία!

Καλώς ήρθατε στο νέο Χαλκιαδάκης maX στα Χανιά!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νέα, τις προσφορές και τις δράσεις της εταιρείας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://xalkiadakis.gr