Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Παρασκευή 9/10/2026

Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται τοπικά φαινόμενα. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται νεφώσεις στo Αιγαίο, στο Ιόνιο και στα Δυτικά ηπειρωτικά όμως από το μεσημέρι τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν και στα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας.

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και ημιορεινά του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα δυτικά και βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 27, στη Θεσσαλία από 15 έως 29, στην Ήπειρο από 13 έως 25, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 25, στις Κυκλάδες από 12 έως 24, στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 26.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα κατά τόπους 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματά του 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα είναι κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.