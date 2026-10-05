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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 5/10/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2026
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Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Πιο αναλυτικά:

ΧΡΥΣΟΣ

Για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στο Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα ορεινά, ημιορεινά και βόρεια τμήματα της Κρήτης, καθώς επίσης και στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 22 βαθμούς), 12 έως 24 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 11 έως 26 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 17 έως 22 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 15 έως 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 17 έως 24 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

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Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 5 μποφόρ και τοπικά στο Κεντρικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 5 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 05/10/2026
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