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Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 8/10/2026

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2026
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Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται τοπικά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται νεφώσεις στα βορειοδυτικά οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια.

ΧΡΥΣΟΣ

Τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο και από το μεσημέρι κατά τόπους στο υπόλοιπο Ιόνιο, στην Ήπειρο στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Μακεδονία. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

SUNSTOP

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 26, στη Θεσσαλία από 10 έως 28, στην Ήπειρο από 8 έως 24, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 7 έως 28, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 23, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 23, στις Κυκλάδες από 12 έως 25, στα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 και στην Κρήτη από 11 έως 26.

MARIS

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως σταδιακά έως το απόγευμα θα γίνουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και από το απόγευμα 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα βόρεια τμήματά του 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως το μεσημέρι και απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότιοι 2 έως 4 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2026
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