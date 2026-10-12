Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα 12/10/2026

Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 στη βορειοανατολική χώρας και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά, σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς σε τμήματα των Δωδεκανήσων και της Κρήτης αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν επίσης σε τμήματα της υπόλοιπης χώρας και κυρίως σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 12 έως 23-25 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 12 έως 24-26, στη Δυτική Ελλάδα από 14 έως 22-23 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα από 14 έως 24-26 βαθμούς, στα Επτάνησα από 17 έως 22-23 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 15 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό, Ανατολικά και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα για πρόσκαιρες ασθενείς βροχές ή παροδικούς όμβρους. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην αρχή της ημέρας, φαινόμενα που μέχρι το πρωί θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.