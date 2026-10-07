Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 7/10/2026

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.Πιο αναλυτικά, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και στο Ιόνιο θα είναι κατά τόπους περιορισμένη το πρωί.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 3 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 26, στη Θεσσαλία από 8 έως 25, στην Ήπειρο από 6 έως 25, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 8 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 12 έως 25, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 25, στις Κυκλάδες από 16 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 24 και στην Κρήτη από 11 έως 25.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι έως δυτικοί 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το απόγευμα θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.