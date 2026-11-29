Κακοκαιρία με βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες στα ανατολικά και νότια τμήματα, χιονοπτώσεις σε ορεινά, ημιορεινά και σε περιοχές της βόρειας και βαθμιαία της κεντρικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο, σταδιακά θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε σημαντική πτώση.

Πιο αναλυτικά:

Για την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες σε ανατολικά, νότια ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Αιγαίου. Τα φαινόμενα σε Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο θα είναι έντονα. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά ηπειρωτικά της ανατολικής χώρας, στα ορεινά της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, καθώς επίσης και σε περιοχές της Θράκης, Μακεδονίας και βαθμιαία της Θεσσαλίας και πιθανόν της Κεντρικής Στερεάς με χαμηλότερο υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 4 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 3 βαθμούς), 6 έως 12 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 12 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 13 έως 16 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως τους 20 βαθμούς στην Κρήτη, 10 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 11 έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από βορειοανατολικές διευθύνσεις θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 100 km/h), ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που γρήγορα στο Κεντρικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο θα στραφούν σε βορειοανατολικούς σχεδόν θυελλώδεις έως θυελλώδεις 7-8 μποφόρ και στη θάλασσα των Κυθήρων τοπικά πολύ θυελλώδεις 9 μποφόρ (με ριπές στα 120 km/h). Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ και τοπικά στον Πατραϊκό Κόλπο σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h).

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε την Κυριακή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, που γρήγορα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μέτριους 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (με ριπές στα 80 km/h) και στα ανατολικά θυελλώδεις 8 μποφόρ (με ριπές στα 100 km/h).

Νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και στα γύρω ορεινά χιονοπτώσεις περιμένουμε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 9 βαθμούς Κελσίου, με αισθητή πτώση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ.