Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα δυτικά, ανατολικά και νότια, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοανατολικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, μέτριοι και τοπικά ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε πτώση.

Πιο αναλυτικά:

Για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες στα δυτικά τμήματα, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο, με πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Η ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά, ενώ παγετός θα εκδηλωθεί τις πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 11 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς), 10 έως 17 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 16 έως 20 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, 12 έως 15 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 16 έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά στο Βορειοδυτικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση, ενώ στο Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στον Κορινθιακό Κόλπο πρόσκαιρα μέτριοι 5 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και στα ανατολικά μέτριοι 5 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τις πρωινές ώρες πρόσκαιρα ισχυροί 6 μποφόρ.