Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές στα δυτικά και μετά το απόγευμα στα νότια και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, μέτριοι νότιοι άνεμοι στα πελάγη και τοπικά στο Ιόνιο ισχυροί, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο.

Πιο αναλυτικά:

Για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και μετά το απόγευμα σε Νότιο Πελοπόννησο και πιθανόν σε Μακεδονία και Ανατολική Στερεά, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 έως 14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 12 βαθμούς), 5 έως 16 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 7 έως 16 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 6 έως 18 βαθμούς στις Κυκλάδες και έως τους 20 βαθμούς στην Κρήτη, 6 έως 16 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 10 έως 19 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε την Πέμπτη στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς και βαθμιαία σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες περιμένουμε την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς, που βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς σχεδόν μέτριους 4 μποφόρ.