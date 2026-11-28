Κακοκαιρία με βροχές και τοπικά έντονες καταιγίδες στα δυτικά και βορειοανατολικά με βαθμιαία επέκταση στα κεντρικά τμήματα, μέτριοι άνεμοι στα πελάγη και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο βορειοανατολικοί σχεδόν θυελλώδεις, θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πιο αναλυτικά:

Για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και σε Ιόνιο, Βορειοανατολικό Αιγαίο, με τοπικά έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο, Ιόνιο, Δυτική Στερεά και πιθανόν σε Μακεδονία, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα κεντρικά σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα βόρεια ορεινά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 6 έως 9 βαθμούς), 9 έως 18 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 12 έως 17 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, 14 έως 18 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 10 έως τους 20 βαθμούς στην Κρήτη, 13 έως 18 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο από βορειανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6-7 μποφόρ, ενώ στο υπόλοιπο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως μέτριοι 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ, που βαθμιαία και από τα βόρεια θα στραφούν σε βόρειους με την ίδια ένταση.

Νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες με βροχές και τοπικές καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε το Σάββατο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.

Νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα και τοπικές καταιγίδες περιμένουμε το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ.