Βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Άνεμοι έως 6-7 μποφόρ στα πελάγη. Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στο Ανατολικό Αιγαίο. Πρόσκαιρες και τοπικές βροχές αναμένονται στα βόρεια και στην Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 20 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 5 έως 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 21-22 βαθμούς, στην Κρήτη από 7 έως 22-24 βαθμούς, στα Επτάνησα από 13 έως 19, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 11 έως 20-21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ που σταδιακά από τα δυτικά προς στα ανατολικά θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με παρόμοιες εντάσεις.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νοτιοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, που από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς με παρόμοιες εντάσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21-22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες-νοτιοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ που από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.