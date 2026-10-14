Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Τετάρτη 14/10/2026

Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 θα επικρατήσει κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα ανατολικά και στο Αιγαίο καθώς και μεγάλα ύψη βροχής στις Σποράδες, στην Εύβοια και πιθανώς στη Βόρεια Αττική. Τοπικές χαλαζοπτώσεις θα εκδηλωθούν κυρίως στο Αιγαίο. Παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινότερα ηπειρωτικά τμήματα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Τοπικά θυελλώδεις έως πολύ θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά.Πιο αναλυτικά, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντονότερα και μεγαλύτερη διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Αυξημένη είναι η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Παροδικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινότερα τμήμα της Στερεάς, της Θεσσαλία και της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 5 έως 14-15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 8 έως 15-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 11 έως 15-17, στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά από 10 έως 17-19 βαθμούς, στα Επτάνησα από 12 έως 21-23 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 7-8 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Επισημαίνεται ότι, τόσο στο Αιγαίο, όσο και στα ανατολικά ηπειρωτικά αναμένονται ριπές ανέμου στα επίπεδα των 90-100 km/h και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Μικρή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται από τις απογευματινές ώρες. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 6-7 μποφόρ αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση και θα στραφούν σε ανατολικούς βορειοανατολικούς.

Στην Αττική αναμένονται βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι παροδικά έντονα κυρίως στα βόρεια του νομού όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεγάλα ύψη βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 6-7 μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, ωστόσο επισημαίνεται ότι αναμένονται ριπές ανέμου στα 90-100 km/h και κατά τόπους ακόμα ισχυρότερες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται παροδικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.