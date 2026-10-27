Κρήτη: Πρόταση για Παρατηρητήριο Τουρισμού με τη συνεργασία των τριών πανεπιστημίων του νησιού

Μια νέα πρόταση για την οργάνωση και την παρακολούθηση της τουριστικής ανάπτυξης της Κρήτης παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Επόμενος Προορισμός, Κρήτη», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο Ρέθυμνο.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αφορά τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού, με τη δυνατότητα συνεργασίας των τριών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του νησιού.

Βασική επιδίωξη είναι η συστηματική συγκέντρωση και αξιοποίηση δεδομένων που θα μπορούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Συνεργασία πανεπιστημίων και τουριστικής αγοράς

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των φορέων του τουρισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δυνατότητα αξιοποίησης της έρευνας και της τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση πραγματικών αναγκών της τουριστικής οικονομίας.

Η συνεργασία των πανεπιστημίων θα μπορούσε να δημιουργήσει μια κοινή επιστημονική βάση, μέσα από την οποία θα αξιολογούνται οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι αναπτυξιακές δυνατότητες της Κρήτης.

Τι θα μπορούσε να προσφέρει το Παρατηρητήριο

Η δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Τουρισμού θα επέτρεπε, εφόσον υλοποιηθεί, τη συστηματικότερη καταγραφή στοιχείων για την τουριστική δραστηριότητα.

Μεταξύ των τομέων που θα μπορούσαν να παρακολουθούνται βρίσκονται η εποχικότητα, η πορεία της επισκεψιμότητας, οι ανάγκες σε υποδομές και η επίδραση του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα, η ανάλυση δεδομένων θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης.

Η πρόταση δεν αποτελεί ακόμη ανακοίνωση ίδρυσης ή έναρξης λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, αλλά πρωτοβουλία που χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση και συνεργασίες.

Έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη

Στο συνέδριο «Επόμενος Προορισμός, Κρήτη» αναδείχθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα συνδυάζει την οικονομική δραστηριότητα με την προστασία των φυσικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις ανάγκες των υποδομών, στον ρόλο της καινοτομίας και στη σημασία της εκπαίδευσης για το μέλλον του τουριστικού προϊόντος.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκε και η πρόταση για ένα Σύμφωνο Γνώσης και Καινοτομίας για τον Τουρισμό της Κρήτης.

Τα επόμενα βήματα

Η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του τουρισμού.

Η δημιουργία ενός κοινού πλαισίου συλλογής και αξιολόγησης στοιχείων θα μπορούσε να προσφέρει στους φορείς της Κρήτης τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων βάσει μετρήσιμων δεδομένων.

Το επόμενο ζητούμενο είναι η εξειδίκευση της πρότασης, η αποσαφήνιση του ρόλου κάθε συμμετέχοντος φορέα και η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού σχεδίου υλοποίησης.

Η συνεργασία των τριών πανεπιστημίων, εφόσον προχωρήσει, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του νησιού.