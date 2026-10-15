Ελληνικός τουρισμός: Ευκαιρία για επιμήκυνση της σεζόν από τους ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων

Στις πέντε πρώτες επιλογές των ταξιδιωτών από μακρινές αγορές που ενδιαφέρονται να επισκεφθούν τη Νότια και Μεσογειακή Ευρώπη βρίσκεται η Ελλάδα, συγκεντρώνοντας ποσοστό 15%, σύμφωνα με το Long-Haul Travel Barometer 3/2026 της European Travel Commission (ETC). Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026 σε επτά αγορές —Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδά, Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και ΗΠΑ—, αναδεικνύει τη διατήρηση της ελκυστικότητας της Μεσογείου και μετά το τέλος του καλοκαιριού, αλλά και τις προοπτικές για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Συνολικά, το 67% των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ευρώπη από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο επιθυμεί να ταξιδέψει στη Νότια ή Μεσογειακή Ευρώπη. Στις προτιμήσεις προηγούνται η Γαλλία με 52% και η Ιταλία με 35%, ενώ ακολουθούν η Ισπανία με 25%, η Πορτογαλία με 19% και η Ελλάδα με 15%. Οι ιστορικοί και πολιτιστικοί δεσμοί ορισμένων χωρών με αγορές μακρινών αποστάσεων, όπως της Πορτογαλίας με τη Βραζιλία, αλλά και η γεωγραφική εγγύτητα μεταξύ δημοφιλών ευρωπαϊκών προορισμών, ενισχύουν την ανταγωνιστική θέση των χωρών της Δυτικής Μεσογείου. Σε αυτό το περιβάλλον, η θέση της Ελλάδας μεταξύ των πέντε επιλογών της συγκεκριμένης περιφερειακής κατηγορίας αναδεικνύει τις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της παρουσίας της.

Περισσότερες χώρες σε ένα ταξίδι

Μία από τις σημαντικότερες τάσεις της έρευνας είναι η προτίμηση για ταξίδια σε πολλούς προορισμούς. Μόλις το 34% των υποψήφιων επισκεπτών σχεδιάζει να περιοριστεί σε μία ευρωπαϊκή χώρα, ενώ το 66% σκοπεύει να συνδυάσει τουλάχιστον δύο χώρες. Ο μέσος όρος ανέρχεται σε 2,7 χώρες ανά ταξίδι, ενώ οι Αυστραλοί εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διάθεση για μετακινήσεις, με προγραμματισμό επίσκεψης σε 3,3 χώρες κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, το 58% προγραμματίζει παραμονή από επτά έως 14 διανυκτερεύσεις, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής στην Ευρώπη υπολογίζεται σε περίπου 11 διανυκτερεύσεις. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία της δυνατότητας συνδυασμού διαφορετικών προορισμών σε ένα ταξίδι. Για την Ελλάδα, η τάση δημιουργεί περιθώρια να ενταχθεί συστηματικότερα σε ευρωπαϊκά και μεσογειακά ταξιδιωτικά προγράμματα, είτε ως βασικός προορισμός είτε ως μέρος μιας ευρύτερης διαδρομής.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να διαδραματίσει η συνδεσιμότητα μεταξύ των χωρών. Σύμφωνα με την ETC, οι αεροπορικές μετακινήσεις παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλείς: το 45% αναφέρει ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει εταιρείες χαμηλού κόστους για ταξίδια μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών και το 44% εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης. Παράλληλα, το 40% εξετάζει τη χρήση σιδηροδρομικών καρτών και το 39% εισιτηρίων τρένου για συγκεκριμένες διαδρομές. Η ευκολία μετακίνησης μεταξύ χωρών αποτελεί, επομένως, σημαντικό στοιχείο για την επιλογή ενός multi-destination ταξιδιού.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι το 39% των ταξιδιωτών αντιλαμβάνεται την Ευρώπη ως έναν ενιαίο προορισμό, ποσοστό που αυξάνεται στο 43% μεταξύ όσων την επισκέπτονται για πρώτη φορά. Η αντίληψη αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη στους Ιάπωνες, με 68%, και στους Νοτιοκορεάτες, με 51%. Η κοινή εμπειρία μετακίνησης, η συνδεσιμότητα και οι διευκολύνσεις που προσφέρουν κοινά συστήματα, όπως το νόμισμα και το πλαίσιο θεωρήσεων, συμβάλλουν στην εικόνα της Ευρώπης ως ενιαίας ταξιδιωτικής αγοράς.

Υποχωρούν οι προθέσεις, αλλά η Ευρώπη διατηρεί τη θέση της

Παρά τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για τη Μεσόγειο, η συνολική πρόθεση για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων εμφανίζεται ασθενέστερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ταξίδι στο εξωτερικό κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026, έναντι 55% το 2025. Αντίστοιχα, η πρόθεση επίσκεψης στην Ευρώπη υποχώρησε από 38% σε 34%. Παρά τη μείωση, η Ευρώπη εξακολουθεί να αντιστοιχεί περίπου στα δύο τρίτα της συνολικής πρόθεσης για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Η εικόνα, ωστόσο, διαφοροποιείται ανά αγορά. Η Κίνα εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό πρόθεσης επίσκεψης στην Ευρώπη, με 54%, αν και καταγράφει μείωση κατά 15% σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν. Ακολουθεί η Βραζιλία με 45%, ποσοστό περίπου σταθερό σε ετήσια βάση. Η Νότια Κορέα είναι η μόνη από τις αγορές που καταγράφει αύξηση, από 33% σε 36%, αν και η μεταβολή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αντίθετα, η πρόθεση επίσκεψης στην Ευρώπη διαμορφώνεται στο 30% στον Καναδά και στο 27% στην Αυστραλία.

Το κόστος παραμένει καθοριστικός παράγοντας

Η οικονομική διάσταση εξακολουθεί να επηρεάζει τις αποφάσεις των ταξιδιωτών. Μεταξύ όσων προσανατολίζονται σε προορισμούς εκτός Ευρώπης αντί να ταξιδέψουν στην ήπειρο, το 30% επικαλείται τις υψηλές τιμές.

Η έμφαση στην αξία που λαμβάνει ο επισκέπτης για τα χρήματά του μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για τις αγορές μακρινών αποστάσεων, όπου το κόστος μεταφοράς αποτελεί μέρος του συνολικού προϋπολογισμού. Παράλληλα, η προβολή εμπειριών που συνδέονται με τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία και το φυσικό περιβάλλον μπορεί να ενισχύσει την ελκυστικότητα της χώρας πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος και θάλασσα».

Ενδεικτικό είναι ότι, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι δημοφιλέστερες κατηγορίες αξιοθέατων για τα φθινοπωρινά ταξίδια είναι τα αρχιτεκτονικά μνημεία και τα αστικά αξιοθέατα, με ποσοστό 36% για καθεμία κατηγορία, ενώ ακολουθούν τα φυσικά αξιοθέατα με 35%. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη σημασία των πολιτιστικών και αστικών εμπειριών, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την τουριστική δραστηριότητα και εκτός της θερινής περιόδου.

Η ευκαιρία των νέων επισκεπτών

Ένα ακόμη εύρημα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι το 53% όσων σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ευρώπη το φθινόπωρο θα ταξιδέψει στην ήπειρο για πρώτη φορά. Το ποσοστό φτάνει το 61% στην Κίνα και το 57% στις ΗΠΑ, ενώ διαμορφώνεται στο 52% στη Βραζιλία και στο 50% στη Νότια Κορέα. Η προσέλκυση αυτών των επισκεπτών μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς, καθώς οι πρώτες εμπειρίες από την ήπειρο μπορούν να επηρεάσουν και μελλοντικές ταξιδιωτικές επιλογές.

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, διαφορές στον τρόπο οργάνωσης των ταξιδιών. Οι επισκέπτες που ταξιδεύουν για πρώτη φορά στην Ευρώπη εμφανίζουν μεγαλύτερη προτίμηση σε οργανωμένα πακέτα, με το 52% να σχεδιάζει να επιλέξει αυτή τη μορφή ταξιδιού. Αντίθετα, όσοι έχουν ήδη επισκεφθεί την ήπειρο εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση να οργανώνουν ανεξάρτητα τις επιμέρους υπηρεσίες τους.

Ως προς τον σκοπό του ταξιδιού, η αναψυχή παραμένει κυρίαρχη, καθώς αφορά το 73% των σχεδιαζόμενων επισκέψεων.