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Κρήτη: Τουριστική σεζόν μέχρι τον Νοέμβριο;

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2026
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Ισχυρές αντοχές εμφανίζει η τουριστική περίοδος στην Κρήτη, με την αεροπορική κίνηση στο Ηράκλειο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και το φετινό πρόγραμμα πτήσεων να εκτείνεται βαθιά μέσα στο φθινόπωρο. Η εικόνα ενισχύει τη συζήτηση για ουσιαστική επιμήκυνση της σεζόν, καθώς ακόμη και μετά το τέλος των παραδοσιακών μηνών αιχμής η ζήτηση διατηρείται αυξημένη.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου διακινήθηκαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου περίπου 780.000 επιβάτες, ενώ οι αφίξεις από το εξωτερικό εμφάνισαν αύξηση 3,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς.

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Η κίνηση αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή έως το τέλος Σεπτεμβρίου αλλά και κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, με τον αερολιμένα να υποδέχεται καθημερινά 150  και πλέον αφίξεις αεροσκαφών.

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Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στον Νοέμβριο. Μέχρι τα μέσα του μήνα αναμένεται να πραγματοποιούνται περίπου 100 πτήσεις ημερησίως, μεταφέροντας χρονικά το τέλος της υψηλής τουριστικής δραστηριότητας αρκετές εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του καλοκαιριού.

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές αγορές για το Ηράκλειο, ενώ σημαντική παρουσία καταγράφεται και από τη Γαλλία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Ισραήλ και τη Ρουμανία.

Παράλληλα, η αεροπορική σύνδεση της Κρήτης με το εξωτερικό δεν σταματά με την ολοκλήρωση της τουριστικής περιόδου. Στον χειμερινό προγραμματισμό διατηρούνται διεθνείς συνδέσεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η έναρξη της απευθείας σύνδεσης Ηρακλείου–Παρισιού από τη γαλλική Transavia France, η οποία έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο και να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική τη νέα σύνδεση με τη γαλλική αγορά, επισημαίνοντας ότι αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη.

Όπως σημειώνει, η διεθνής αεροπορική δραστηριότητα στο Ηράκλειο δεν μηδενίζεται τους χειμερινούς μήνες, καθώς πραγματοποιούνται τουλάχιστον πέντε πτήσεις εξωτερικού ημερησίως. Η προσθήκη νέων συνδέσεων, όπως αυτή με τη Γαλλία, ενισχύει τη δυνατότητα του προορισμού να διατηρεί σταθερότερη διεθνή προσβασιμότητα και εκτός της θερινής περιόδου.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για έναν προορισμό που εδώ και χρόνια αναζητά τον δρόμο προς τον τουρισμό μεγαλύτερης διάρκειας. Η διατήρηση διεθνών πτήσεων τον χειμώνα και η είσοδος νέων δρομολογίων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σταδιακή διεύρυνση της περιόδου, με το επόμενο στοίχημα να αφορά πλέον την ανταπόκριση των τουριστικών επιχειρήσεων και των υποδομών σε μια Κρήτη που επιχειρεί να παραμένει ενεργή τουριστικά πέρα από τα στενά όρια του καλοκαιριού.

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Πηγή
Tornos News
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 23 Σεπτεμβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 23/09/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
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