Κρήτη, Τουρισμός: Στα σκαριά νέο πρόγραμμα προβολής από τη Marketing Greece

Η ανθεκτικότητα του κρητικού τουρισμού είναι το στοιχείο που σφραγίζει και τη φετινή τουριστική χρονιά στην Κρήτη, τονίζει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνης Νίκος Κουμνάς, επισημαίνοντας ότι το νησί κατάφερε για ακόμη μία χρονιά να ανταποκριθεί σε ένα περιβάλλον διεθνών κρίσεων και αβεβαιότητας.

«Η Κρήτη για μία ακόμη φορά διέψευσε τις Κασσάνδρες. Από τις αρχές Μαρτίου υπήρχε προβληματισμός για την πορεία της χρονιάς, ενώ βρισκόμαστε σε μια περίοδο με τον ρωσοουκρανικό πόλεμο και με διαδοχικές διεθνείς κρίσεις. Παρ’ όλα αυτά, ο τουρισμός της Κρήτης πέρασε μέσα από αυτές τις δυσκολίες και παρέμεινε ανθεκτικός», αναφέρει ο κ. Κουμνάς.

Όπως επισημαίνει, αυτή η ανθεκτικότητα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που έχει κατακτήσει ο προορισμός και «πρέπει να τη διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού, τόσο για την Κρήτη όσο και για τον ελληνικό τουρισμό γενικότερα».

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα το Ρέθυμνο, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων σημειώνει ότι ο Σεπτέμβριος κινήθηκε με εξαιρετικές πληρότητες, ενώ θετική παραμένει η εικόνα και για τον Οκτώβριο. Προς το τέλος του μήνα αναμένεται να αρχίσει σταδιακά η ολοκλήρωση της λειτουργίας αρκετών εποχικών ξενοδοχειακών μονάδων, ενώ μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου εκτιμάται ότι θα έχουν κλείσει τα περισσότερα resorts. Αντίθετα, τα ξενοδοχεία πόλης θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους.

Στο 9,1 η τουριστική εμπειρία στην Κρήτη

Την εικόνα ανθεκτικότητας που περιγράφει ο κ. Κουμνάς συμπληρώνουν τα στοιχεία του Greece Reputation Tracker για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, τα οποία αποτυπώνουν την ισχυρή θέση που εξακολουθεί να κατέχει η Κρήτη ως προς την εμπειρία των επισκεπτών.

Η συνολική βαθμολογία της τουριστικής εμπειρίας στο νησί διαμορφώθηκε στο 9,1 με άριστα το 10, έναντι 9,2 στο σύνολο της Ελλάδας και 8,9 στον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς. Για την Κρήτη η ανάλυση στηρίχθηκε σε 32.759 αξιολογήσεις για εστιατόρια, μπαρ και αξιοθέατα κατά την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα επιμέρους χαρακτηριστικά της εμπειρίας. Η Κρήτη καταγράφει βαθμολογία 9,4 στις εμπειρίες που σχετίζονται με τη θάλασσα, υψηλότερη από το 9,1 της Ελλάδας συνολικά, ενώ στον πολιτισμό η βαθμολογία διαμορφώνεται στο 8,9 και στη γαστρονομία στο 8,8. Παράλληλα, το ανθρώπινο στοιχείο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα «χαρτιά» του τουριστικού προϊόντος. Η βαθμολογία για το προσωπικό στην Κρήτη φθάνει το 9,6, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της φιλοξενίας και της ποιότητας εξυπηρέτησης στη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Στο μεταξύ, η Κρήτη έχει παρουσία και στους παράγοντες που ενισχύουν τη θετική διαδικτυακή φήμη της Ελλάδας. Η αναγνώρισή της ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας καταγράφεται στην έρευνα μεταξύ των θετικών παραμέτρων, με αναφορές στην ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα του νησιού, στα τοπικά προϊόντα και στην κρητική διατροφική παράδοση. Τα δεδομένα αυτά προσθέτουν μία ακόμη διάσταση στην ανθεκτικότητα του προορισμού, καθώς πέρα από τις αφίξεις και τις πληρότητες καταγράφεται υψηλή αξιολόγηση και στο επίπεδο της ίδιας της τουριστικής εμπειρίας.

«Η Κρήτη μπορεί να πετύχει τουρισμό εννέα μηνών»

Το επόμενο στοίχημα, σύμφωνα με τον κ. Κουμνά, αφορά τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Στον σχεδιασμό των ξενοδοχειακών φορέων της Κρήτης περιλαμβάνεται η ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων του νησιού κατά τους χειμερινούς μήνες, με πρωτοβουλίες για την προσέλκυση αεροπορικών εταιρειών και εκτός της παραδοσιακής θερινής περιόδου. «Ο στόχος του τουρισμού δώδεκα μήνες τον χρόνο, μπορεί να ακούγεται δύσκολος. Ωστόσο, μια τουριστική περίοδος εννέα μηνών είναι κάτι που η Κρήτη μπορεί να πετύχει», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, το επόμενο διάστημα αναμένεται να κινηθεί νέα προσπάθεια για την τουριστική προώθηση της Κρήτης μέσα από συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με τη Marketing Greece. Ήδη, όπως αναφέρει, οι ξενοδόχοι καταθέτουν προτάσεις για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να προβληθεί ξεχωριστά κάθε περιφερειακή ενότητα του νησιού, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της.

Η κατεύθυνση αυτή συνδέεται με την προσπάθεια μεγαλύτερης χρονικής και γεωγραφικής διασποράς της τουριστικής κίνησης. Για την Κρήτη, το ζητούμενο πλέον δεν περιορίζεται στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων κατά τους μήνες αιχμής, αλλά επεκτείνεται στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε η ισχυρή ζήτηση, η υψηλή αξιολόγηση της εμπειρίας και η διεθνής αναγνωρισιμότητα του νησιού να στηρίξουν μια μεγαλύτερη και περισσότερο ισορροπημένη τουριστική περίοδο.