Ολοκληρώθηκε η Παγκρήτια ημερίδα τουρισμού

Η Κρήτη ολοκλήρωσε με εξαιρετική επιτυχία μία από τις πλέον θεσμικά αναγνωρισμένες δράσεις της τουριστικής και επιχειρηματικής κοινότητας, την 6η Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Φιλοξενείν», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026 στο Δημαρχείο Οροπεδίου Λασιθίου στο Τζερμιάδο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και παγκόσμια ψηφιακή μετάδοση μέσω του CretanBusiness.gr.

Με κεντρικό θέμα την «Αυθεντική Εμπειρία Φιλοξενίας», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε την ουσία της κρητικής φιλοξενίας: τον άνθρωπο, τον τόπο, τις αξίες και την καθημερινότητα που μετατρέπουν την εμπειρία του επισκέπτη σε υψηλής ποιότητας προστιθέμενη αξία. Η αυθεντικότητα παρουσιάστηκε ως στρατηγικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Κρήτης, σε μια διεθνή αγορά που αναζητά εμπειρίες με ταυτότητα και πολιτισμικό βάθος.

Θεσμική Συνδιοργάνωση

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την επίσημη συνδιοργάνωση:

Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου – Πανελλήνια Ομοσπονδία Διευθυντών Ξενοδοχείων (ΠΟΔΙΞ) – Κρητών Επιχειρείν.

Η σύμπραξη αυτή ενίσχυσε τον θεσμικό χαρακτήρα της δράσης και επιβεβαίωσε τη διαρκή συνεργασία φορέων που υπηρετούν τον τουρισμό, την εκπαίδευση και την επιχειρηματική ανάπτυξη της Κρήτης.

Θεσμική Μνεία – Υπουργείο Τουρισμού

Στην έναρξη της Ημερίδας διαβάστηκε επίσημο μήνυμα της Υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη Βαρδινογιάννη, το οποίο υπογράμμισε τον θεσμικό χαρακτήρα της διοργάνωσης και τη σημασία της κρητικής φιλοξενίας για το εθνικό τουριστικό προϊόν.

Η παρουσία της, έστω και μέσω μηνύματος, αποτέλεσε σαφή ένδειξη της εθνικής αναγνώρισης και της στρατηγικής σημασίας της δράσης.

Ομιλητές – Θεματικές Παρεμβάσεις

Στην Ημερίδα μίλησαν οι ομιλητές, παρουσιάζοντας εισηγήσεις υψηλού επιπέδου που ανέδειξαν σύγχρονες προσεγγίσεις για την αυθεντικότητα, την εμπειρία φιλοξενίας, την τοπική ταυτότητα, την επαγγελματική εξέλιξη και τη διασύνδεση του τουρισμού με την παραγωγή.

Οι παρεμβάσεις τους συνέβαλαν καθοριστικά στη συνολική επιτυχία της διοργάνωσης, επιβεβαιώνοντας τον θεσμικό χαρακτήρα και το υψηλό επίπεδο της 6ης Παγκρήτιας Ημερίδας «Κρητών Φιλοξενείν».

Αναλυτικά οι ομιλητές της Ημερίδας

Σπυριδάκη Κατερίνα, βουλευτής ΠΑΣΟΚ

Γιώργος Αθανασάκης, Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου

Γιώργος Πελεκανάκης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διευθυντών Ξενοδοχείων

ΠΟΔΙΞ

Γιώργος Ζερβάκης, Δήμαρχος Σητείας

Μιχάλης Βάμβουκας, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Περιφέρειας Κρήτης

Σταύρος Σφακιανάκης, Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Νάντια Ταμιωλάκη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Ηρακλείου

Μανώλης Κρασανάκης, Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου

Μανώλης Πατεράκης, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Οροπεδίου Λασιθίου

Μάνος Περισυνάκης, Αντιδήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου, Πολιτισμού – Τουρισμού- Αθλητισμού – Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής και Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Σπύρος Μπαλαντίνος, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Διασύνδεσης Πρωτογενούς Τομέα με τον Τουρισμό

Γιώργος Αγγελάκης, Ερευνητής του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων ΜΑΙΧ

Πάνος Αλμυράντης, Διευθυντής Ανάπτυξης και Εμπορίου στην Ella Resorts | Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευθυντών Ξενοδοχείων – EHMA

Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ | Διευθυντής του «Ινστιτούτου Οικονομικής Ανάλυσης, Επιχειρηματικότητας και Τουρισμού» του ΠΑΚΕΚ-ΕΛΜΕΠΑ

Μάνος Μπορμπουδάκης, Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών Metaxa Hospitality Group

Μιχάλης Βλαχάκης, Υπεύθυνος εργαστηρίου μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών του www.aktinovolia.gr. Συνιδρυτής εργαστηρίου μετρήσεων περιαυτολογικών ρύπων www.environments.gr

Αντώνης Μαραγκάκης, TÜV AUSTRIA HELLAS Επικεφαλής Παραρτήματος Κρήτης

Εύα Μπορμπουδάκη, TÜV AUSTRIA HELLAS Επικεφαλής Συστημάτων Διαχείρισης

& Βιωσιμότητας, Παραρτήματος Κρήτης

Άγγελος Αντωνίου, Cluster General Manager, Hilton Chania Old Town Resort & Spa & Chania Flair Boutique Hotel, Tapestry Collection by Hilton

Κώστας Φάλαγγας, Στέλεχος ξενοδοχειακής διοίκησης και τουρισμού

Μαρία Πιτσικάκη, Πρόεδρος Αναπτυξιακού Συλλόγου Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης

Νεκταρία Κοκκινάκη, Βραβευμένη Σεφ, γαστρονομική εισηγήτρια και δημιουργός του Nektaria’s Kitchen | Πρέσβειρα της Διακήρυξης της Μεσογειακής Διατροφής

Δέσποινα Γριβάνη, Επιστημονική Συνεργάτιδα ΑΣΤΕΚ – Εκπαιδεύτρια Τουρισμού και Φιλοξενίας

Παναγιώτης Μαυράκης, Γενικός Γραμματέας του ΑΣΚΑ Ηράκλειο

Νία Φώη, Σύμβουλος Στρατηγικής Πολιτιστικού Τουρισμού Founder NIA8 | Guest Experience Host | Σύμβουλος Πολιτιστικής Φιλοξενίας | Life & Business Strategy Coach

Σημειολογική Διάσταση

Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία το Οροπέδιο Λασιθίου εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της πρόσφατης καταιγίδας που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Παρά τις δυσκολίες, η τοπική κοινωνία παραμένει ενωμένη και ανθεκτική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την αυθεντική φιλοξενία απέκτησε νέα διάσταση: συνδέθηκε με την ανθεκτικότητα των ανθρώπων, την ανάγκη για στήριξη και την επαναβεβαίωση της κρητικής ταυτότητας.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των: Μεγάλος Χορηγός MOTOR CLUB, Χορηγοί ELLA RESORTS, Metaxa Hospitality Group, Creta Cargo Lines, Environments, Υποστηρικτές Hilton Chania, TUV AUSTRIA, Cretan Ambrosia, MUST DESIGN, Γραφικές Τέχνες Αφοι Μποτζάκη, DIMITRA, Renia Hotel, ZORBAS APTS, PORTO KALYVES, Χορηγοί Φιλοξενίας CACTUS HOTELS, CHC GROUP.

Τελούσε υπό την Αιγίδα των Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ΕΟΤ, ΞΕΕ, ΠΟΞ, Περιφέρεια Κρήτης, Σύνδεσμος Κρητικής Φιλοξενίας, Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης, Wines of Crete, Παγκρήτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Κρητικών Σωματείων, Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών – ΕΔΙΠΤ.

Παγκόσμια Ψηφιακή Μετάδοση

Η διοργάνωση μεταδόθηκε παγκοσμίως μέσω του CretanBusiness.gr, με απευθείας σύνδεση στο επίσημο κανάλι του «Κρητών Επιχειρείν» στο YouTube, προσφέροντας πρόσβαση σε κοινό από κάθε σημείο του κόσμου.

Η ψηφιακή μετάδοση σημείωσε υψηλή απήχηση, με πάνω από 400 θεάσεις κατά τη διάρκεια της Ημερίδας, αριθμός που αυξάνεται καθημερινά, επιβεβαιώνοντας το ευρύ ενδιαφέρον για το περιεχόμενο και τη θεσμική αξία της διοργάνωσης.

Ολοκλήρωση – Συμπεράσματα

Η 6η Παγκρήτια Ημερίδα «Κρητών Φιλοξενείν» ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία, υψηλή συμμετοχή και έντονη θεσμική παρουσία. Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε ότι η κρητική φιλοξενία αποτελεί όχι μόνο πολιτισμικό κεφάλαιο, αλλά και στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα της Κρήτης. Η αυθεντικότητα, η τοπική ταυτότητα και η ανθρώπινη διάσταση της φιλοξενίας αναδείχθηκαν ως θεμέλια για ένα μοντέλο βιώσιμης και ανταγωνιστικής ανάπτυξης.