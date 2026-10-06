Μανόλης Μενεγάκης στον «Δίαυλο Κρήτης»: Οι ζημιές από την κακοκαιρία και το υπόμνημα του Δήμου Αγίου Νικολάου

Τις εκτεταμένες ζημιές και τα προβλήματα που άφησε πίσω της η πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, αλλά και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου, ανέδειξε ο Δήμαρχος Μανόλης Μενεγάκης, μιλώντας στον Βαγγέλη Βαρνακιώτη και την εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης, με αντικείμενο την καταγραφή των προβλημάτων και των καταστροφών που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά και τη δρομολόγηση των απαραίτητων ενεργειών για την αντιμετώπισή τους.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης εξετάστηκε η εικόνα που έχει διαμορφωθεί στους Δήμους της Κρήτης, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα σε δρόμους, υποδομές, αγροτικές περιοχές και άλλα σημεία του νησιού.

Ο κ. Μενεγάκης μετέφερε στη σύσκεψη την εικόνα από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, καταθέτοντας παράλληλα υπόμνημα στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά τα προβλήματα και οι ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή.

Το υπόμνημα αποτελεί μια συνολική αποτύπωση των αναγκών του Δήμου και έχει ως στόχο να καταγραφούν με σαφήνεια οι παρεμβάσεις που απαιτούνται, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος σχεδιασμός και να αναζητηθούν οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση των ζημιών.

Στη συνέντευξή του στον Δίαυλο Κρήτης, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων, αλλά και στην ανάγκη να υπάρξει συντονισμός μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και κεντρικής διοίκησης.

Όπως προκύπτει και από τη συζήτηση, η αντιμετώπιση των συνεπειών μιας έντονης κακοκαιρίας δεν περιορίζεται μόνο στην αποκατάσταση των ζημιών που είναι ήδη ορατές. Απαιτούνται παρεμβάσεις στις υποδομές και σχεδιασμός που θα περιορίζει τις επιπτώσεις από αντίστοιχα φαινόμενα στο μέλλον.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επομένως, η καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν σε κάθε περιοχή του Δήμου, ώστε να υπάρξει συνολική εικόνα και να καθοριστούν οι προτεραιότητες για τις επόμενες παρεμβάσεις.

Ο Μανόλης Μενεγάκης, μέσα από τη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, παρουσίασε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο Αγίου Νικολάου και τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη μετά την κακοκαιρία.

Η συμμετοχή του Δήμου στην ευρεία σύσκεψη της Περιφέρειας Κρήτης και η κατάθεση του σχετικού υπομνήματος αποτελούν το πρώτο βήμα για την οργανωμένη καταγραφή των αναγκών και τη δρομολόγηση λύσεων για την αποκατάσταση των ζημιών, με το επόμενο ζητούμενο να είναι η ταχύτητα με την οποία θα προχωρήσουν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις.