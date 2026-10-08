Ο Γιώργος Καφφετζάκης στον «Δίαυλο Κρήτης» – Μια συζήτηση για την κοινωνία, την πολιτική και το δημογραφικό

Μια συζήτηση με έντονο κοινωνικό και προβληματιστικό χαρακτήρα φιλοξένησε η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Καφφετζάκης, με τη συζήτηση να ξεφεύγει από τα στενά όρια της καθημερινής επικαιρότητας και να επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας και τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Στο επίκεντρο βρέθηκε αυτό που χαρακτηρίστηκε ως κοινωνική ανεπάρκεια, ένας όρος που συνδέθηκε με την αδυναμία της κοινωνίας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά μια σειρά από σύγχρονες προκλήσεις και να διαμορφώσει ένα κοινό πλαίσιο αξιών, ευθύνης και συμμετοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην απαξίωση της πολιτικής και στη σχέση των πολιτών με το πολιτικό σύστημα. Η απόσταση που σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργείται ανάμεσα στους πολίτες και την πολιτική, η κρίση εμπιστοσύνης και η μειωμένη συμμετοχή στα κοινά αποτέλεσαν αντικείμενο προβληματισμού.

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορούσε τα πρότυπα που διαμορφώνουν σήμερα οι νέοι άνθρωποι. Οι αλλαγές στην κοινωνία, η επίδραση της τεχνολογίας και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η διαφοροποίηση των προτεραιοτήτων των νεότερων γενεών δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνουν τα παιδιά και οι νέοι.

Ο Γιώργος Καφφετζάκης αναφέρθηκε παράλληλα στον σημερινό ρόλο της οικογένειας, αλλά και στις αλλαγές που έχει υποστεί ο θεσμός μέσα στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.

Η οικογένεια, όπως συζητήθηκε, καλείται να ανταποκριθεί σε πολλαπλούς και συχνά αντικρουόμενους ρόλους, ενώ οι απαιτήσεις της καθημερινότητας, η οικονομική πίεση και οι αλλαγές στον τρόπο ζωής επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της και τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν οι νεότερες γενιές.

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει το δημογραφικό ζήτημα, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Η μείωση των γεννήσεων, η γήρανση του πληθυσμού και η μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης της κοινωνίας δημιουργούν ερωτήματα για το μέλλον της χώρας, της οικονομίας αλλά και των τοπικών κοινωνιών.

Το δημογραφικό δεν αποτελεί μόνο ένα στατιστικό ή οικονομικό μέγεθος, αλλά συνδέεται άμεσα με την οικογένεια, την εργασία, την κοινωνική πολιτική, την παιδεία και τις προοπτικές των νέων ανθρώπων.

Η συζήτηση του Γιώργου Καφφετζάκη με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη κινήθηκε, επομένως, γύρω από ένα ευρύτερο ερώτημα: ποια κοινωνία διαμορφώνουμε σήμερα και ποια κοινωνία θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές;

Μια συζήτηση για την πολιτική και την κοινωνία, αλλά κυρίως για τον άνθρωπο, την οικογένεια, τους νέους και τις προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον.

Η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, συνεχίζει να ανοίγει τον δημόσιο διάλογο σε ζητήματα που ξεπερνούν την καθημερινή ειδησεογραφία και αφορούν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία και οι άνθρωποι μέσα σε αυτήν.