Ο Φώτης Κοκοτός στον «Δίαυλο Κρήτης» μιλάει για τον Τουρισμό, την βιώσιμη ανάπτυξη και αφήνει αιχμές προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου

Τη σχέση του τουρισμού με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελούντα, ανέδειξε η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο ξενοδόχος Φώτης Κοκοτός, εκπρόσωπος μιας οικογένειας με ιδιαίτερα μακρά παρουσία στον τουρισμό της Ελούντας. Μέσα από τη συζήτηση παρουσιάστηκε η εμπειρία μιας οικογένειας που έχει συνδέσει τη δραστηριότητά της με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και έχει παρακολουθήσει από κοντά τη μεταμόρφωση της Ελούντας σε έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους τουριστικούς προορισμούς της Κρήτης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ερώτημα ποιο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης μπορεί να είναι βιώσιμο για την Ελούντα και συνολικά για τον Άγιο Νικόλαο.

Ο Φώτης Κοκοτός παρουσίασε παραδείγματα και πρακτικές που, όπως ανέφερε, εφαρμόζονται στις ξενοδοχειακές του μονάδες, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων.

Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η μείωση των απορριμμάτων και η γενικότερη προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αποτέλεσαν βασικούς άξονες της συζήτησης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως αναδείχθηκε στη συνέντευξη, δεν αφορά μόνο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα ενός τουριστικού προορισμού να παραμένει ελκυστικός και ανταγωνιστικός, χωρίς παράλληλα να υποβαθμίζει τους φυσικούς πόρους και την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του Φώτη Κοκοτού στη σχέση των μεγάλων τουριστικών μονάδων με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο ίδιος άσκησε ευθεία κριτική προς τον Δήμο Αγίου Νικολάου, υποστηρίζοντας ότι οι ξενοδοχειακές του μονάδες αποδίδουν στον Δήμο ποσό της τάξης των 100.000 ευρώ, χωρίς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, να υπάρχει αντίστοιχη ανταπόδοση σε υπηρεσίες και υποδομές που θα δικαιολογούσαν αυτή την οικονομική επιβάρυνση.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν θέση και κριτική του ίδιου του Φώτη Κοκοτού, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της ανταποδοτικότητας και της σχέσης μεταξύ του τουριστικού επιχειρείν και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με την προσέγγιση που ανέπτυξε στη συζήτηση, ένας τουριστικός προορισμός δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στις επενδύσεις των επιχειρήσεων. Απαιτούνται παράλληλες δημόσιες υποδομές, σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων, καθαριότητα, προσβασιμότητα και συνολικά ένα επίπεδο δημοτικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας περιοχής με τόσο υψηλή τουριστική δραστηριότητα.

Η συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη έθεσε έτσι στο τραπέζι ένα ευρύτερο ζήτημα: ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της επιχειρηματικότητας και ποιος της αυτοδιοίκησης στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος;

Η εμπειρία της Ελούντας, η οποία έχει γνωρίσει μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των ευκαιριών αλλά και των προκλήσεων που δημιουργεί η ανάπτυξη ενός προορισμού.

Ο Φώτης Κοκοτός μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα συνδυάζει τουρισμό, επιχειρηματικότητα, προστασία του περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής, παρουσιάζοντας πρακτικές που, όπως υποστήριξε, μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη.

Η συνέντευξη στον «Χωρίς Δεσμεύσεις» ανέδειξε τελικά δύο διαφορετικές αλλά αλληλένδετες πλευρές του τουρισμού: από τη μία την ανάγκη για επενδύσεις και σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές και από την άλλη την ανάγκη για δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες που θα στηρίζουν έναν προορισμό με αυξημένες απαιτήσεις.

Μια συζήτηση για το μέλλον της Ελούντας και του τουρισμού, αλλά και για το κατά πόσο η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί με όρους που προστατεύουν το περιβάλλον και παράλληλα δημιουργούν πραγματική αξία για την τοπική κοινωνία.