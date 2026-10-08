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Ο Μανόλης Καλαϊτζάκης στον «Δίαυλο Κρήτης» – Οι καταστροφές στο Λασίθι και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Η κατάσταση μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στο Λασίθι στη συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2026
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Τις συνέπειες των τελευταίων έντονων καιρικών φαινομένων στο Λασίθι, αλλά και την πολιτική επικαιρότητα με επίκεντρο την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, ανέδειξε η εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις» του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο πρώην συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Λασιθίου, Μανόλης Καλαϊτζάκης, ο οποίος μίλησε για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον νομό μετά τις πρόσφατες κακοκαιρίες, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις που αφορούν το κόμμα σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο.

Στο πρώτο μέρος της συζήτησης τέθηκε στο επίκεντρο η εικόνα που άφησαν πίσω τους τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Λασίθι. Οι ζημιές σε υποδομές, δρόμους, αγροτικές περιοχές και περιουσίες, καθώς και η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης, αποτέλεσαν βασικά σημεία της συζήτησης.

Ο Μανόλης Καλαϊτζάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη καταγραφής των προβλημάτων και ουσιαστικής παρέμβασης από την Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση, ώστε οι πληγείσες περιοχές να μπορέσουν να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν σε κανονικούς ρυθμούς.

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στην πολιτική επικαιρότητα και στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ στο Λασίθι. Ο πρώην συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής αναφέρθηκε στις εξελίξεις στο εσωτερικό του κόμματος, στις αλλαγές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό επίπεδο.

Ιδιαίτερο μέρος της συνέντευξης αποτέλεσε η συζήτηση για τη δημοσκοπική εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι μετρήσεις κοινής γνώμης καταγράφουν σημαντικές μεταβολές στη θέση του κόμματος στο πολιτικό σκηνικό. Ο κ. Καλαϊτζάκης κατέθεσε τη δική του πολιτική εκτίμηση για τους λόγους που, κατά την άποψή του, έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση και αναφέρθηκε στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκαν παράλληλα ζητήματα που αφορούν τη σχέση του κόμματος με την κοινωνία, την παρουσία του στην περιφέρεια και ειδικότερα στο Λασίθι, καθώς και την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πολιτικού λόγου που θα απαντά στα προβλήματα και στις ανησυχίες των πολιτών.

Η συζήτηση με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη κινήθηκε έτσι σε δύο διαφορετικούς αλλά ιδιαίτερα επίκαιρους άξονες: τις συνέπειες της κακοκαιρίας στον νομό Λασιθίου και τις πολιτικές εξελίξεις με επίκεντρο τον ΣΥΡΙΖΑ.

Μέσα από την εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», ο Μανόλης Καλαϊτζάκης παρουσίασε τις προσωπικές του απόψεις και εκτιμήσεις για την κατάσταση που επικρατεί στο Λασίθι, αλλά και για την πορεία του κόμματος, συμβάλλοντας στον δημόσιο διάλογο γύρω από ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Η εκπομπή του Δίαυλου Κρήτης με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη συνεχίζει να φιλοξενεί πρόσωπα από την πολιτική, την αυτοδιοίκηση, την κοινωνία και την οικονομία, δίνοντας χώρο στον διάλογο και στην παρουσίαση διαφορετικών απόψεων για τα ζητήματα που απασχολούν την Κρήτη και τους πολίτες της.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 8 Οκτωβρίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 08/10/2026
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