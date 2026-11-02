Νίκος Κοκκίνης στον «Δίαυλο Κρήτης»: Στο επίκεντρο η οργάνωση και η ενίσχυση των νοσοκομείων του Λασιθίου

Τα ζητήματα της δημόσιας υγείας στον νομό Λασιθίου βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής «Χωρίς Δεσμεύσεις» του ραδιοφώνου του Δίαυλου Κρήτης, με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη.

Καλεσμένος ήταν ο Νίκος Κοκκίνης, πρόεδρος των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων του νομού, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την καλύτερη οργάνωση των δομών υγείας, καθώς και στις νέες υπηρεσίες και στις προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η λειτουργία και η ενίσχυση των νοσοκομείων του Λασιθίου αποτελούν σημαντικό ζήτημα για τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι χρειάζονται σταθερή και αξιόπιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

Η προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης

Ένα από τα βασικά θέματα της συνέντευξης ήταν η προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης που, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος, βρίσκεται σε εξέλιξη τους τελευταίους πέντε μήνες.

Η καλύτερη οργάνωση των νοσοκομείων συνδέεται με την αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού και των υποδομών, τον συντονισμό των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση διαδικασιών που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών.

Η λειτουργία των διασυνδεδεμένων νοσοκομείων απαιτεί συντονισμό και συνεργασία, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος μιας τέτοιας προσπάθειας είναι η βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των μονάδων και η ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Νέες υπηρεσίες και ενίσχυση του προσωπικού

Στη συζήτηση τέθηκαν επίσης οι νέες υπηρεσίες που αναπτύσσονται, καθώς και οι νέες προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη λειτουργία των νοσοκομείων, καθώς το προσωπικό βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της φροντίδας των ασθενών. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης και να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν με δυσκολία.

Οι προσλήψεις και οι νέες υπηρεσίες αποτελούν, συνεπώς, σημαντικά στοιχεία της συνολικής προσπάθειας ενίσχυσης της δημόσιας υγείας στον νομό. Η αποτελεσματικότητά τους, ωστόσο, συνδέεται με τον σχεδιασμό, τη στελέχωση και τη σταθερή λειτουργία των δομών.

Η υγεία ως βασική ανάγκη για τον νομό

Η γεωγραφική έκταση του Λασιθίου και οι ανάγκες των κατοίκων καθιστούν τη λειτουργία των νοσοκομείων ιδιαίτερα σημαντική για την καθημερινότητα της περιοχής. Η δυνατότητα πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας κοντά στον τόπο κατοικίας αποτελεί βασικό ζητούμενο για τους πολίτες.

Η συζήτηση με τον Νίκο Κοκκίνη ανέδειξε τη σημασία της οργάνωσης, της στελέχωσης και της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών ως βασικών παραμέτρων για τη λειτουργία των νοσοκομείων του νομού.

Το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον στρέφεται στην πορεία των παρεμβάσεων και στην αποτύπωση των αποτελεσμάτων τους στην καθημερινή λειτουργία των δομών και στην εξυπηρέτηση των ασθενών.