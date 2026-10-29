Αντώνης Ζερβός στον «Δίαυλο Κρήτης»: Παραλιακός, ανύπαρκτα έργα, κακή διοίκηση και απομάκρυνση των νέων από την Αυτοδιοίκηση

Ο πρώην δήμαρχος Αγίου Νικολάου Αντώνης Ζερβός φιλοξενήθηκε στο ραδιόφωνο του Δίαυλου Κρήτης και στην εκπομπή «Χωρίς Δεσμεύσεις», με τον Βαγγέλη Βαρνακιώτη, σε μια συζήτηση που επικεντρώθηκε σε σημαντικά ζητήματα για την πορεία και το μέλλον του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η εκ νέου διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου της πόλης, ένα έργο που αφορά έναν από τους σημαντικούς δημόσιους χώρους του Αγίου Νικολάου. Η συζήτηση επεκτάθηκε στον σχεδιασμό και στη γενικότερη χρησιμότητα της παρέμβασης, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της δημοτικής διοίκησης, αλλά και την περιορισμένη, όπως επισημάνθηκε, διάθεση των νέων να συμμετέχουν σε διοικητικές πρωτοβουλίες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ο παραλιακός δρόμος και οι επιλογές του σχεδιασμού

Η εκ νέου διαμόρφωση του παραλιακού δρόμου αποτελεί ένα θέμα με άμεσο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία, καθώς συνδέεται με την εικόνα της πόλης, την καθημερινότητα των κατοίκων και την εμπειρία των επισκεπτών.

Το βασικό ερώτημα δεν αφορά μόνο την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, αλλά και τη συνολική λειτουργικότητα του έργου. Ο τρόπος με τον οποίο σχεδιάζεται μια παρέμβαση σε ένα τόσο κεντρικό σημείο επηρεάζει την προσβασιμότητα, την κίνηση των πεζών, την εξυπηρέτηση των επαγγελματιών και τη σχέση του παραλιακού με τον υπόλοιπο αστικό ιστό.

Η χρησιμότητα του έργου για τους δημότες και τους επισκέπτες αποτελεί, επομένως, βασικό κριτήριο για την αξιολόγησή του. Κάθε δημόσια παρέμβαση καλείται να απαντά σε πραγματικές ανάγκες και να εντάσσεται σε έναν συνολικό σχεδιασμό για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της πόλης.

Η εμπειρία του Αντώνη Ζερβού από τη θητεία του στη δημοτική διοίκηση προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση γύρω από τις επιλογές σχεδιασμού και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται έργα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του Αγίου Νικολάου.

Κριτική στη λειτουργία της δημοτικής διοίκησης

Ένα ακόμη σημαντικό σκέλος της συνέντευξης αφορούσε τη λειτουργία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ο Αντώνης Ζερβός άσκησε κριτική στη διοίκηση του Δήμου, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τον τρόπο άσκησης της διοίκησης και τη διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων.

Η αποτελεσματικότητα μιας δημοτικής αρχής κρίνεται σε μεγάλο βαθμό από τον προγραμματισμό, την ιεράρχηση των αναγκών, τη διαφάνεια των αποφάσεων και την ικανότητά της να προχωρά στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων που εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία.

Η συζήτηση για τη διοίκηση ενός Δήμου δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα έργα. Αφορά τη συνολική λειτουργία των υπηρεσιών, τη σχέση της δημοτικής αρχής με τους πολίτες, τη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και τη δυνατότητα να διαμορφώνεται ένας σταθερός σχεδιασμός για το μέλλον.

Οι επισημάνσεις του πρώην δημάρχου εντάσσονται στον δημόσιο διάλογο για την πορεία του Δήμου Αγίου Νικολάου και αναδεικνύουν τη σημασία της αξιολόγησης των δημοτικών επιλογών με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κατοίκων.

Η απομάκρυνση των νέων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η αναφορά στο ζήτημα της συμμετοχής των νέων σε διοικητικές πρωτοβουλίες και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανανέωση της δημόσιας ζωής. Οι νέες ιδέες, η διαφορετική οπτική και η διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ωστόσο, η συμμετοχή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόθεση των νέων να εμπλακούν. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι δυνατότητες που τους παρέχονται, η πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ουσιαστική αξιοποίηση των προτάσεών τους και η ύπαρξη ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάληψη ευθύνης.

Η συζήτηση θέτει, συνεπώς, ένα ευρύτερο ερώτημα: κατά πόσο οι τοπικοί θεσμοί καταφέρνουν να προσελκύσουν τη νέα γενιά και να της δώσουν πραγματικό χώρο συμμετοχής στη διαμόρφωση του μέλλοντος του τόπου της.

Η ανανέωση της Αυτοδιοίκησης δεν αφορά μόνο την ηλικιακή σύνθεση των αιρετών. Συνδέεται και με την καλλιέργεια κουλτούρας συμμετοχής, συνεργασίας και εμπιστοσύνης ανάμεσα στους πολίτες και τους θεσμούς.

Το μέλλον του Αγίου Νικολάου μέσα από τον δημόσιο διάλογο

Η συζήτηση με τον Αντώνη Ζερβό στον Δίαυλο Κρήτης έφερε στο προσκήνιο διαφορετικές πτυχές της λειτουργίας και της προοπτικής του Δήμου Αγίου Νικολάου: από ένα σημαντικό έργο στον δημόσιο χώρο μέχρι την ποιότητα της δημοτικής διοίκησης και τη θέση της νέας γενιάς στην Αυτοδιοίκηση.

Ο σχεδιασμός του παραλιακού δρόμου, η εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών, η αποτελεσματικότητα των δημοτικών αποφάσεων και η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων αποτελούν ζητήματα που συνδέονται με το ίδιο βασικό ερώτημα: πώς μπορεί ο Άγιος Νικόλαος να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα με επίκεντρο τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτά τα θέματα έχει σημασία, καθώς επιτρέπει την ανάδειξη διαφορετικών απόψεων και την εξέταση των επιλογών που διαμορφώνουν την πορεία της πόλης.